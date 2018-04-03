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    Hakim fırçaladı: Bırak Allah aşkına! Telefonunda kafa kesme videosu mu bulunduruyorsun

    Damla GÜLER
    03.04.2018 - 17:51 | Son Güncelleme:

    Canlı bomba olmak istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile onlara yardım ettiği iddia edilen emekli özel harekat polisinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme 2 kadın sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay, tutuklu polis memuru Muhammed Gültekin’e ise aynı suçtan, 9 yıl 5 ay 12 hapis cezası verdi.

    Ailesinin ihbarı ile gözaltına alınan Esra İşeri’nin telefonunda yapılan incelemelerde ev arkadaşı Maryam Sadıgova ile canlı bomba olmak istedikleri yönelik konuşmaları tespit edilmişti. Genişletilen soruşturma kapsamında Maryam Sadıgova ile iki kadınla irtibatı olan emekli özel harekat polisi Muhammed Gültekin de gözaltına alındı. Tutuklanan 3 şüpheli hakkında “terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaklaşık 8 ay sonra tutuklu sanıklardan Esra İşeri ile Maryam Sadıgova tahliye edilirken, sanık Muhammed Gültekin’in yargılanmasına tutuklu devam edildi.

    “HAKKIMDA SUÇ ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR”

    İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık emekli özel harekat polisi Muhammed Gültekin hazır edildi. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Son savunması sorulan sanık Muhammed Gültekin, bahsedilen suçu işlemediğini belirterek, “İddia edilen suçu işlemiş olsaydım istihbarat birimleri hakkımda ayrıntılı rapor sunardı. Hakkımda delil yoktur. Whatsaap yazışmalarımdan suç çıkarılmaya çalışılmaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

    MAHKEME BAŞKANINDAN AVUKATA TEPKİ, “SİZİN TELEFONUNUZDA KAFA KESME VİDEOSU MU VAR?”

    Esra İşeri ve Maryam Sadıgova’nın avukatı ise savunması sırasında müvekkillerinin telefonundan çıkan DEAŞ’a ait infaz görüntülerinin internetten kolayla erişilebildiğini söyleyince mahkeme başkanını tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı avukata, “Bırak Allah aşkına. Siz telefonunuzda kafa kesme videosu mu bulunduruyorsunuz?” dedi. Avukat ise, “Doğru ben olsam yüklemezdim” dedi.

    EMEKLİ POLİSE DEAŞ’A ÜYE OLMAKTAN 9 YIL HAPİS

    Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, kadın sanıklar Esra İşeri ve Maryam Sadıgova'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu sanık Muhammet Gültekin'in de yine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

     

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