‘Hakaret söyleyene haklılık kazandırmaz’
CHP’li Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisiyle ilgili “Vay densiz vay. Bekayı zekâ sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir” sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.
“Hakaret söyleyene haklılık kazandırmaz” diyen İnce şu mesajları paylaştı: “Bir kez daha söylüyorum, yerel seçimlerde çıkacak olası sonuçlara, içinde bulunduğu ittifakın başarısız olması durumuna beka sorunu olacağını söylemek zekâ sorunudur. Koalisyonların yok edilmesi için kurulan ama önden koalisyon sistemine mahkûm olan bir tek adam rejimine ‘Beka sorunu var’ diyerek meşruiyet kazandırmak, göğsünü siper etmek zekâ sorunudur. Evet Türkiye için ciddi anlamda beka sorunu vardır.
‘HATIRLATAYIM’
2011’de Suriye’de başlayan olayların Türkiye için tehdit olacağı yönündeki bütün uyarıları dikkate almadan bu sorunları var edenlere göğsü siper etmek bir beka değil zekâ sorunudur. Ben bu kadarını hatırlatayım.”
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