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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
26.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Hakaret söyleyene haklılık kazandırmaz’

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‘Hakaret söyleyene haklılık kazandırmaz’

CHP’li Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisiyle ilgili “Vay densiz vay. Bekayı zekâ sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir” sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.

“Hakaret söyleyene haklılık kazandırmaz” diyen İnce şu mesajları paylaştı: “Bir kez daha söylüyorum, yerel seçimlerde çıkacak olası sonuçlara, içinde bulunduğu ittifakın başarısız olması durumuna beka sorunu olacağını söylemek zekâ sorunudur. Koalisyonların yok edilmesi için kurulan ama önden koalisyon sistemine mahkûm olan bir tek adam rejimine ‘Beka sorunu var’ diyerek meşruiyet kazandırmak, göğsünü siper etmek zekâ sorunudur. Evet Türkiye için ciddi anlamda beka sorunu vardır.

‘HATIRLATAYIM’

2011’de Suriye’de başlayan olayların Türkiye için tehdit olacağı yönündeki bütün uyarıları dikkate almadan bu sorunları var edenlere göğsü siper etmek bir beka değil zekâ sorunudur. Ben bu kadarını hatırlatayım.” 

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