Hakan Atilla ile ilgili karar belli oldu... Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama var

Davanın yargıcı Berman, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan Attila hakkındaki kararını açıkladı. Sabah saatlerinde başlayan ceza duruşmasının sonunda açıklanan karara göre Atilla, 32 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirildi. Öte yandan Atilla'nın kalan 18 aylık cezası üzerinden de iyi halden dolayı ceza indirimi yapılması öngörülüyor.

Yargıç Berman, uluslararası havalimanlarına ve Türk konsolosluğuna yakın olması için Hakan Atilla'nın cezasının geri kalan bölümünü ise Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde geçireceğini söyledi. Duruşmayı Atilla'nın eşi Burçin Atilla da izledi. Yargıç Berman kararını açıklamadan önce bunun istisnai bir karar olacağını ve federal hüküm verme ilkelerini uygulamayacağını ve merhametli bir ceza vereceğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Atilla'nın “bu düzeneğin başmimarı” olduğuna inanmadığını, “isteksiz bir şekilde emirleri yerine” getirdiğini ifade eden Berman, ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf'tan daha az suçlu olduğunu belirtti. Atilla'nın tutuklu bulunduğu süre içinde de cezaevindeki diğer tutuklulara örnek olduğuna işaret eden Berman, bu nedenle hakkında olumlu bir rapor yazıldığını kaydetti.

Berman, Atilla'nın ailesi ve arkadaşları ve iş arkadaşları tarafından kendisine 100'den fazla mektup gönderildiğini belirterek, bu mektuplardan ikisini de duruşma salonunda okudu.

ATİLLA'NIN AVUKATLARI KARARI TEMYİZ EDECEK



Atilla'nın Türk avukatı Halil Uzun, kararın açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çıkan sonuçtan direkt memnun olduğumu söyleyemem ama şikayetçi de değiliz. Bu bizim diğer süreçleri takip etmemiz için yeterli bir süre.” dedi. Yargıç Berman'ın federal hüküm verme ilkelerini takip etmediğini ve bunu takip etseydi kendi hesaplamalarına göre yaklaşık 10 yıl ceza öngörmesinin mümkün olacağını söyleyen Uzun, yargıcın diğer faktörleri de göz önüne alarak federal hüküm verme ilkelerininin altında bir ceza takdir ettiğini ifade etti.Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco ise karar “adil” olsa da temyize gideceklerini belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ



Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Hakan Attila hakkındaki karara ilişkin, "New York Güney Mahkemesi bugün adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir." ifadesine yer verildi. Açıklamada, mahkemenin yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkum ederek, ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza attığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



SAHTE DELİLLER VE YALAN İFADELER

"Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir."