Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu raporu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.11.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu raporu

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu raporu

Aniden düşen hava sıcaklıkları ardından gözler hafta sonu hava durumuna çevrildi. Havaların soğumasıyla Türkiye genelinde bazı illerde kar yağışı da başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun (İstanbul Deniz Otobüsleri) ve BUDO'nun (Bursa Deniz Otobüsleri) bazı seferleri iptal edildi. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava durumu raporu

Haftanın son iş gününde en çok araştırılan konulardan biri de hafta sonu hava durumu oldu. Hafta sonu planlarında kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgedeki hava durumunu merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul 16 Kasım 2018 Cuma günü hafif yağışlı, sıcaklık 11 derece, İstanbul 17 Kasım 2018 Cumartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 12 derece, İstanbul 18 Kasım 2018 Pazar günü hafif yağışlı, sıcaklık 13 derece, İstanbul 19 Kasım 2018 Pazartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 14 derece, İstanbul 20 Kasım 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 16 derece.

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