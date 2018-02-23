Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Antalya kıyıları, Muğla, Çorum, Amasya, Samsun, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle hafif yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara’da ve Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Tüm vatandaşlar hafta sonu yapacağı etkinlikleri planlamak için Cumartesi ve Pazar Günü havanın nasıl olacağını merak ediyor ve bu konuda internette araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden öğrenilen verilere göre özellikle Pazar günü tüm yurt neredeyse yağış altında olacak. Genellikle yağmur şeklinde görülecek olan yağış, bazı bölgelerde kar yağışı şeklinde olacak.

Öte yandan Edirne ve Kırklareli'nde pazar günü kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kara dönüşecek. Kar yağışı etkisini Edirne ve Kırklareli'de pazartesi günü de sürdürecek.

Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde hava sıcaklığı pazar günü 4 - 6 derecelere düşecek. Kar yağışına yetmeyecek olan hava sıcaklıkları sebebiyle İstanbul'un yağışlı ve soğuk bir hafta sonu geçireceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının birkaç derece daha düşmesi halinde ise özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerini beyaz örtü kaplama ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da hafta sonu çok bulutlu ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Ayrıca Pazar günü, Edirne ve Kırklareli'nde pazar günü kar bekleniyor. Kar yağışına yetmeyecek olan hava sıcaklıkları sebebiyle İstanbul'un yağışlı ve soğuk bir hafta sonu geçireceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının birkaç derece daha düşmesi halinde ise özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerini beyaz örtü kaplama ihtimali bulunuyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 13

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu 15

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