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    Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava durumu raporu

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den hafta sonu için plan yapan vatandaşlara uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre, Cumartesi yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacakken, Pazar günü yurdun batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün yurt geneli hava durumu nasıl? İşte önümüzdeki birkaç güne ait hava tahminleri...

    Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre sıcak ve güneşli hava yerini Pazar günü sağanak yağışa bırakacak. 18 Mart Pazar gününden itibaren İstanbul ve çevresinde yağışlı bir havanın hâkim olması bekleniyor. Ayrıca 15 Mart Perşembe günü yurdunun büyük bir bölümünde yağmur görülecekken, 16 Mart Cuma günü yurdun batısı kesimlerinden yağmurlar duracak. İşte 15 Mart hava durumu ve hafta sonu hava tahmin raporu.

    Hafta sonu için planlama yapmak isteyen vatandaşlar, şimdiden hava durumu araştırması yapmaya başladı. Planlarının aksamasını istemeyen vatandaşlar merakla hava durumunu nasıl seyredeceğini sorguluyor. İşte il il hava durumu…

    15 MART HAVA DURUMU

    Yapılan son değerlendirmelere göre, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş’ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21

    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji'nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, 17 Mart Cumartesi günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurt genelinde yağmur beklenmezken 17 Mart Pazar günü yurdun batı kesimleri yağmurlu havanın etkisi altına girecek. İşte hafta sonu tahmini hava sıcaklık değerleri...

    İstanbul: Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu 20 derece, Pazar günü sağanak yağmurlu 18 derece

    Ankara: Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu 18 derece, Pazar günü çok bulutlu 20 derece

    İzmir: Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu 23 derece, Pazar günü sağanak yağmurlu 19 derece

    Etiketler: hava durumu , hafta sonu hava durumu , istanbul hava durumu , SeoHaber , gündem
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