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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.08.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3-4 Ağustos hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 3-4 Ağustos hava durumu tahminleri

Ağustos ayının ilk günlerinde, sıcak ve nemli hava yurt genelinde devam ederken, hafta sonu için Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeler, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Cumartesi ve pazar günü, yağmur yağıp yapmayacağını öğrenmek isteyenler, Türkiye geneli hava durumu raporlarını sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 3-4 Ağustos hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul'da Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleriyle Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu raporu.

MARMARA

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 3-4 Ağustos hava durumu tahminleri

BALIKESİR 20°C, 37°C
Parçalı bulutlu

BURSA 20°C, 35°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava nasıl olacak 3-4 Ağustos hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

ANTALYA 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

ISPARTA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu

SİVAS 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT 11°C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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