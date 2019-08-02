Hafta sonu hava nasıl olacak? 3-4 Ağustos hava durumu tahminleri
Ağustos ayının ilk günlerinde, sıcak ve nemli hava yurt genelinde devam ederken, hafta sonu için Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeler, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Cumartesi ve pazar günü, yağmur yağıp yapmayacağını öğrenmek isteyenler, Türkiye geneli hava durumu raporlarını sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 3-4 Ağustos hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul'da Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleriyle Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu raporu.
MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 20°C, 37°C
Parçalı bulutlu
BURSA 20°C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 33°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ANTALYA 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ISPARTA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu
ÇANKIRI 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu
SİVAS 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 11°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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