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Hafta sonu hava nasıl olacak? 14-15 Aralık il il hava durumu tahminleri
Hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Hafta sonunu açık alanlarda gezerek geçirmek isteyen kişiler, ikamet ettikleri şehirlerdeki hava durumu bilgisini sorguluyor. İşte, 14-15 Aralık il il hava durumu tahminleri...
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Ege Denizi'nde, rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İşte, hafta sonu hava durumu...
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