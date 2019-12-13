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Gündem
13.12.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 14-15 Aralık il il hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 14-15 Aralık il il hava durumu tahminleri

Hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Hafta sonunu açık alanlarda gezerek geçirmek isteyen kişiler, ikamet ettikleri şehirlerdeki hava durumu bilgisini sorguluyor. İşte, 14-15 Aralık il il hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Ege Denizi'nde, rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İşte, hafta sonu hava durumu...

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Hafta sonu hava nasıl olacak 14-15 Aralık il il hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak 14-15 Aralık il il hava durumu tahminleri

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