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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.10.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Ekim hava durumu raporu

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Ekim hava durumu raporu

Hafta sonu için plan yapan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de hava durumu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji 1. bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Hafta sonu İstanbul’da gökyüzü kapalı olurken, sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. En yüksek sıcaklık 22 derece, en düşük sıcaklık 16 derece. Nem oranı yüzde 73-84. Rüzgar, Cumartesi günü saatte 32 km hızda esmesi bekleniliyor.

Pazar günü gökyüzü kapalı olmaya devam ederken, sağanak yağmur yağmaya devam ediyor. Sıcaklık gündüz 22 derece, gece 15 derece. Nem oranı yüzde 76-86 arasında. Rüzgar hızını düşürüyor: Saatte 28 km hızda esmeye devam ediyor.

5 Günlük İstanbul Hava Durumu Tahmini

İstanbul 12 Ekim 2018 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 21 derece, İstanbul 13 Ekim 2018 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 20 derece, İstanbul 14 Ekim 2018 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 15 Ekim 2018 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 20 derece, İstanbul 16 Ekim 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 21 derece.

 

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