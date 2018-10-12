Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Ekim hava durumu raporu
Hafta sonu için plan yapan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de hava durumu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji 1. bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Hafta sonu İstanbul’da gökyüzü kapalı olurken, sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. En yüksek sıcaklık 22 derece, en düşük sıcaklık 16 derece. Nem oranı yüzde 73-84. Rüzgar, Cumartesi günü saatte 32 km hızda esmesi bekleniliyor.
Pazar günü gökyüzü kapalı olmaya devam ederken, sağanak yağmur yağmaya devam ediyor. Sıcaklık gündüz 22 derece, gece 15 derece. Nem oranı yüzde 76-86 arasında. Rüzgar hızını düşürüyor: Saatte 28 km hızda esmeye devam ediyor.
5 Günlük İstanbul Hava Durumu Tahmini
İstanbul 12 Ekim 2018 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 21 derece, İstanbul 13 Ekim 2018 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 20 derece, İstanbul 14 Ekim 2018 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 15 Ekim 2018 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 20 derece, İstanbul 16 Ekim 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 21 derece.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle