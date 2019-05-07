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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.05.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Güzel haber 16 saat sonra geldi

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Güzel haber 16 saat sonra geldi

Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 16 saat sonra dedesinin samanlığında uyurken bulundu.

Merkeze bağlı Hacıveli köyünde ikamet eden 12 yaşındaki Yusuf A, öğrenim gördüğü Başgedikler köyü 60.Yıl Yatılı Bölge Ortaokuluna gitmek üzere evden çıktı.
Okulda olmadığı fark edilen Yusuf A'dan haber alamayan arkadaşları durumu ailesi ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Güzel haber 16 saat sonra geldi

Jandarma, AFAD ekipleri, Başgedikler ve Hacıveli köylerinde arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan ve köylülerin de destek verdiği aramalar neticesinde Yusuf A, ikamet ettiği köyde dedesinin samanlığında bulundu.

Sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilen Yusuf A, ailesine teslim edildi.

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