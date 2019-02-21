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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.02.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Güvenlik kamerasını göre göre silahı böyle çaldı

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Güvenlik kamerasını göre göre silahı böyle çaldı

Kayseri’de bir av bayisine gelen 3 şüpheliden 1’inin güvenlik kamerasını göre göre silahı çalarak beline takması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak çalınan kurusıkı tabanca da şüphelilerden temin edilerek işyeri sahibine teslim etti.

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  • Güvenlik kamerasını göre göre silahı böyle çaldı
  • Güvenlik kamerasını göre göre silahı böyle çaldı
  • Güvenlik kamerasını göre göre silahı böyle çaldı
  • Güvenlik kamerasını göre göre silahı böyle çaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 4089. Sokak’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir av bayisine gelen 3 kişiden 1'i, dükkan sahibinin cep telefonuyla konuştuğunu fırsat bilerek tezgahta bulunan silahı alıp beline taktı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şahsın yanında bulunan 2 kişide hiçbir şey olmamış gibi hareket etti. Silahı alarak beline koyan şahıs da, dükkanda bulunan güvenlik kamerasına baktıktan sonra bayi sahibiyle konuşmaya devam etti.

Bayi sahibinin durumu fark edip bildirmesi üzerine çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheliler tespit etti. Çalınan kurusıkı tabanca da şüphelilerden temin edilerek işyeri sahibine teslim edildi. 

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