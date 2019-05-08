Günlük ve haftalık Karabük iftar saatleri! Karabük’da iftar saati kaçta olacak?
Karabük iftar saatleri, günlük, haftalık ve ramazanın tamamı için görüntülenebilen imsakiye üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Karabük iftar saati ile kuracakları ya da katılacakları sofra için hazırlıklarına yön verecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu hususta yayımladığı imsakiyeyi sorguluyor. İşte, oruç ibadetlerini tamamlamak isteyenlerin araştırdığı iftar saatleri bilgisi
Karabük iftar saatleri, gün sonuna doğru sorgulanmaya başlandı. Tam olarak saat bilgisi almak isteyen vatandaşların araştırdığı Karabük iftar saatleri, Diyanet’ten alınan bilgiler doğrultusunda öğrenilebilecek. Peki, bugün Karabük’de iftar saat kaçta açılacak? İşte, imsakiye ve iftar vakitleri hakkında bazı bilgiler
Karabük'de bugün iftar, saat 20.00'da açılacak. Haftalık iftar saatleri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|03:53
|19:58
|21:32*
|2
|07.05.2019
|03:51
|19:59
|21:34
|3
|08.05.2019
|03:50
|20:00
|21:35
|4
|09.05.2019
|03:48
|20:01
|21:37
|5
|10.05.2019
|03:46
|20:02
|21:38
|6
|11.05.2019
|03:45
|20:03
|21:40
|7
|12.05.2019
|03:43
|20:04
|21:41
|8
|13.05.2019
|03:41
|20:05
|21:43
|9
|14.05.2019
|03:40
|20:06
|21:44
|10
|15.05.2019
|03:38
|20:07
|21:46
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