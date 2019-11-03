GÃ¼ndem gÃ¼venli bÃ¶lge

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CUMHURBAÅžKANI Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yarÄ±n toplanmasÄ± planlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesiâ€™nde, BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± harekÃ¢tÄ± kapsamÄ±nda gÃ¼venli bÃ¶lge ve sahadaki son durumun gÃ¼ndeme gelmesi bekleniyor. ErdoÄŸanâ€™Ä±n 7 KasÄ±mâ€™da yapacaÄŸÄ± Macaristan ziyareti ve 13 KasÄ±mâ€™da yapÄ±lmasÄ± planlanan ABD ziyareti de gÃ¼ndemde olacak. 1 KasÄ±mâ€™da baÅŸlayan TÃ¼rk ve Rus askerinin ortak devriyesi ve sonrasÄ±nda yapÄ±lan planlamayla ilgili de ErdoÄŸanâ€™a detaylÄ± bir sunum yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.
ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yarÄ±n dÃ¼zenlenmesi planlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi toplantÄ±sÄ±nda ana gÃ¼ndem BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± harekÃ¢tÄ± olacak. ToplantÄ±da Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun yanÄ± sÄ±ra, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n da harekÃ¢t kapsamÄ±nda Rusya ve ABDâ€™li yetkililerle yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi vermesi planlanÄ±yor. ToplantÄ±da gÃ¼venli bÃ¶lgedeki son durumun da gÃ¼ndeme geleceÄŸi belirtiliyor.
Bakan Akarâ€™Ä±n sunumunda harekÃ¢tÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren neler olduÄŸu, hangi hedeflere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ABD ve Rusya ile varÄ±lan mutabakatlar kapsamÄ±nda harekÃ¢ta verilen arada terÃ¶ristlerin ne kadarÄ±nÄ±n Ã§ekildiÄŸi, sahadaki mevcut durum, hangi bÃ¶lgelerden taciz atÄ±ÅŸlarÄ± geldiÄŸi, mayÄ±n ve EYP temizliÄŸinde gelinen noktayÄ± anlatmasÄ± bekleniyor. 1 KasÄ±mâ€™da baÅŸlatÄ±lan ortak devriye ile ilgili ayrÄ±ntÄ± bilginin paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±da bundan sonra izlenecek sÃ¼reÃ§ de deÄŸerlendirilecek.
RUSYA VE ABD TEMASLARI
BÃ¶lgeye gÃ¶nderilen yardÄ±mlarÄ±n durumu ve bundan sonra saÄŸlÄ±k ve altyapÄ± sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmeye yÃ¶nelik atÄ±lacak adÄ±mlar, dÄ±ÅŸ dÃ¼nyadan gelen tepkilere verilecek cevaplar da ErdoÄŸanâ€™a ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak aktarÄ±lacak. Hangi argÃ¼manlarla harekÃ¢tÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunun da anlatÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. ToplantÄ±da, Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun batÄ±daki eleÅŸtirilere nasÄ±l cevap verileceÄŸini de deÄŸerlendireceÄŸi ifade ediliyor. Ruslarla baÅŸlayan devriye ve diÄŸer teknik hususlarÄ± belirlemek Ã¼zere Ankaraâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±larla ilgili bilgilendirme de yapÄ±lacak. -Gizem KARAKIÅž/ANKARA
BÃ–REK Ä°KRAMI
CUMHURBAÅžKANI Tayyip ErdoÄŸan dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde ÃœskÃ¼dar KÄ±sÄ±klÄ±â€™daki konutundan Ã§Ä±karak Ã‡engelkÃ¶yâ€™deki Vahdettin KÃ¶ÅŸkÃ¼â€™ne geÃ§ti. CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n aracÄ± Ã‡engelkÃ¶yâ€™e giriÅŸi sÄ±rasÄ±nda bÃ¶rekÃ§ilik yapan Ali Ã–zsalih tarafÄ±ndan durduruldu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan esnafÄ±n bÃ¶rek ikramÄ±nÄ± geri Ã§evirmedi. Bir tepsi peynirli bÃ¶rek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koruma ekibi tarafÄ±ndan alÄ±nÄ±p araca konuldu. Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Fahrettin Altunâ€™un eÅŸlik ettiÄŸi ErdoÄŸan kendisiyle fotoÄŸraf Ã§ektirmek isteyenleri de kÄ±rmadÄ±.Â-Ã–zgÃ¼r ALTUNCU/Ä°STANBUL
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