GÃ¼ndem gÃ¼venli bÃ¶lge

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

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Gündem
03.11.2019 - 08:00, Son GÃ¼ncelleme:

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Gizem KarakÄ±ÅŸ
Gizem KarakÄ±ÅŸ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KarakÄ±ÅŸ
Gizem KarakÄ±ÅŸ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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CUMHURBAÅžKANI Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yarÄ±n toplanmasÄ± planlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesiâ€™nde, BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± harekÃ¢tÄ± kapsamÄ±nda gÃ¼venli bÃ¶lge ve sahadaki son durumun gÃ¼ndeme gelmesi bekleniyor. ErdoÄŸanâ€™Ä±n 7 KasÄ±mâ€™da yapacaÄŸÄ± Macaristan ziyareti ve 13 KasÄ±mâ€™da yapÄ±lmasÄ± planlanan ABD ziyareti de gÃ¼ndemde olacak. 1 KasÄ±mâ€™da baÅŸlayan TÃ¼rk ve Rus askerinin ortak devriyesi ve sonrasÄ±nda yapÄ±lan planlamayla ilgili de ErdoÄŸanâ€™a detaylÄ± bir sunum yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yarÄ±n dÃ¼zenlenmesi planlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi toplantÄ±sÄ±nda ana gÃ¼ndem BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± harekÃ¢tÄ± olacak. ToplantÄ±da Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun yanÄ± sÄ±ra, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n da harekÃ¢t kapsamÄ±nda Rusya ve ABDâ€™li yetkililerle yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi vermesi planlanÄ±yor. ToplantÄ±da gÃ¼venli bÃ¶lgedeki son durumun da gÃ¼ndeme geleceÄŸi belirtiliyor.
Bakan Akarâ€™Ä±n sunumunda harekÃ¢tÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren neler olduÄŸu, hangi hedeflere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ABD ve Rusya ile varÄ±lan mutabakatlar kapsamÄ±nda harekÃ¢ta verilen arada terÃ¶ristlerin ne kadarÄ±nÄ±n Ã§ekildiÄŸi, sahadaki mevcut durum, hangi bÃ¶lgelerden taciz atÄ±ÅŸlarÄ± geldiÄŸi, mayÄ±n ve EYP temizliÄŸinde gelinen noktayÄ± anlatmasÄ± bekleniyor. 1 KasÄ±mâ€™da baÅŸlatÄ±lan ortak devriye ile ilgili ayrÄ±ntÄ± bilginin paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±da bundan sonra izlenecek sÃ¼reÃ§ de deÄŸerlendirilecek.

RUSYA VE ABD TEMASLARI

BÃ¶lgeye gÃ¶nderilen yardÄ±mlarÄ±n durumu ve bundan sonra saÄŸlÄ±k ve altyapÄ± sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmeye yÃ¶nelik atÄ±lacak adÄ±mlar, dÄ±ÅŸ dÃ¼nyadan gelen tepkilere verilecek cevaplar da ErdoÄŸanâ€™a ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak aktarÄ±lacak. Hangi argÃ¼manlarla harekÃ¢tÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunun da anlatÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. ToplantÄ±da, Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun batÄ±daki eleÅŸtirilere nasÄ±l cevap verileceÄŸini de deÄŸerlendireceÄŸi ifade ediliyor. Ruslarla baÅŸlayan devriye ve diÄŸer teknik hususlarÄ± belirlemek Ã¼zere Ankaraâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±larla ilgili bilgilendirme de yapÄ±lacak. -Gizem KARAKIÅž/ANKARA

BÃ–REK Ä°KRAMI

GÃ¼ndem gÃ¼venli bÃ¶lge

CUMHURBAÅžKANI Tayyip ErdoÄŸan dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde ÃœskÃ¼dar KÄ±sÄ±klÄ±â€™daki konutundan Ã§Ä±karak Ã‡engelkÃ¶yâ€™deki Vahdettin KÃ¶ÅŸkÃ¼â€™ne geÃ§ti. CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n aracÄ± Ã‡engelkÃ¶yâ€™e giriÅŸi sÄ±rasÄ±nda bÃ¶rekÃ§ilik yapan Ali Ã–zsalih tarafÄ±ndan durduruldu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan esnafÄ±n bÃ¶rek ikramÄ±nÄ± geri Ã§evirmedi. Bir tepsi peynirli bÃ¶rek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koruma ekibi tarafÄ±ndan alÄ±nÄ±p araca konuldu. Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Fahrettin Altunâ€™un eÅŸlik ettiÄŸi ErdoÄŸan kendisiyle fotoÄŸraf Ã§ektirmek isteyenleri de kÄ±rmadÄ±.Â-Ã–zgÃ¼r ALTUNCU/Ä°STANBUL

Gizem KarakÄ±ÅŸ
Gizem KarakÄ±ÅŸ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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