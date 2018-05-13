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    Gümüşhane'de mayısta kar sürprizi...

    DHA
    13.05.2018 - 11:32 | Son Güncelleme:

    Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Silve Yaylası, beyaza büründü.

    Karadenizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün akşam yüksek kesimlere kar yağdı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde özellikle dağcılık ve doğa sporları kulübü üyesi sporcuları ağırlayan 2 bin rakımlı Silve Yaylası, mayıs ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar, yöre sakinleri ile hafta sonunu bölgede geçiren tatilcilerde şaşkınlığa neden oldu.

    Bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte kartopu oynadı, bazıları ise beyaz örtü üzerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme çalışması başlattı.

    Etiketler: yağış , gündem
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