Gümüşhane iftar saatleri 2019 | Gümüşhane'de iftara ne kadar kaldı?
Gümüşhane iftar saatleri, ezan vaktinin yaklaşmasıyla birlikte kentte oruç tutan vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Oruçlarını açacakları saate ne kadar süre kaldığını merak eden Gümüşhaneliler, ramazanın üçüncü gününde saat kaçta iftar yapacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, Gümüşhane'de iftara ne kadar kaldı? Gümüşhane'de iftar saat kaçta?
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetlerini ifa eden birçok Gümüşhaneli vatandaş, Gümüşhane iftar saatlerine yönelik araştırmalarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 imsakiyesine göre oruçlarını açacak vatandaşlar, Gümüşhane'de iftara ne kadar kaldığını sorguluyor. İşte, 2019 Gümüşhane ramazan imsakiyesi ve 8 Mayıs Gümüşhane iftar saati...
Ramazanın üçüncü gününü Gümüşhane'de idrak eden vatandaşlar, iftar saati araştırmalarına başladı. Son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, iftar saatlerini merak ediyor ve araştırıyor. Diyanet'in yayınladığı 2019 imsakiyesine göre 8 Mayıs Çarşamba yani bugün Gümüşhane'de iftar, 19:31'de yapılacak. Aşağıdaki tablodan Gümüşhane'ye ait diğer günlerin iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|3
|08 Mayıs
|19:31
|21:04
|4
|09 Mayıs
|19:32
|21:06
|5
|10 Mayıs
|19:33
|21:07
|6
|11 Mayıs
|19:34
|21:09
|7
|12 Mayıs
|19:35
|21:10
|8
|13 Mayıs
|19:36
|21:12
|9
|14 Mayıs
|19:37
|21:13
|10
|15 Mayıs
|19:38
|21:15
|11
|16 Mayıs
|19:39
|21:16
|12
|17 Mayıs
|19:40
|21:18
|13
|18 Mayıs
|19:41
|21:19
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