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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gül’den mühür iddiasına yanıt

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Gül’den mühür iddiasına yanıt

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Türkiye’de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Yürütme burada söz sahibi değildir. Elbette kararı da bu konudaki itirazları da karara bağlayacak olan seçim kuruludur, Yüksek Seçim Kurulu’dur” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın, İstanbul’daki yeniden sayım konusunda, “Oy çuvallarının mühürleri sökülmüştür. Oyların namusu müdahaleye açık hale gelmiştir. Adalet Bakanı’nın, İçişleri Bakanı’nın elleri oy çuvallarının içinde ne aramaktadır” sözlerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şu yanıtı verdi: “Türkiye’de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Milletin iradesi de neyse herkesin saygı duyması gereken bir iradedir. Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde siyasi partilerin hepsinin temsilcilerinin de huzurunda gerçekleşmektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, sahibidir. Yürütme burada söz sahibi değildir. Elbette kararı da bu konudaki itirazları da karara bağlayacak olan seçim kuruludur, Yüksek Seçim Kurulu’dur. Dolayısıyla idarenin bu konuya ilişkin herhangi bir dahli olmaz. Kimin iradesi yansıdıysa, burada A partisi B partisi değil, vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir. YSK da hangi düşünce, irade yansımışsa onu sayacaktır. Bu süreç de tüm siyasi partilerin denetiminde zaten YSK çerçevesinde yine yürümektedir.”

NÖBETÇİ NOTERDE

Bakan Gül, yeni başlayan nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili olarak dün Ankara 35’inci Noterliği’ni ziyaret ederek nüfus cüzdanı işlemi yaptı. Gül, uygulamanın yurtdışında yaşayan vatandaşların işlerini de kolaylaştıracağını belirterek, “Bu uygulamayla bugün Ankara Noterliği’nde, bir arkadaşımızın Almanya’da babası, eşi, dostu bir noter işlemi yaptıysa, bilgisayardan çıkarabilmektedir” dedi.

 

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