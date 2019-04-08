Gül’den mühür iddiasına yanıt
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Türkiye’de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Yürütme burada söz sahibi değildir. Elbette kararı da bu konudaki itirazları da karara bağlayacak olan seçim kuruludur, Yüksek Seçim Kurulu’dur” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın, İstanbul’daki yeniden sayım konusunda, “Oy çuvallarının mühürleri sökülmüştür. Oyların namusu müdahaleye açık hale gelmiştir. Adalet Bakanı’nın, İçişleri Bakanı’nın elleri oy çuvallarının içinde ne aramaktadır” sözlerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şu yanıtı verdi: “Türkiye’de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Milletin iradesi de neyse herkesin saygı duyması gereken bir iradedir. Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde siyasi partilerin hepsinin temsilcilerinin de huzurunda gerçekleşmektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, sahibidir. Yürütme burada söz sahibi değildir. Elbette kararı da bu konudaki itirazları da karara bağlayacak olan seçim kuruludur, Yüksek Seçim Kurulu’dur. Dolayısıyla idarenin bu konuya ilişkin herhangi bir dahli olmaz. Kimin iradesi yansıdıysa, burada A partisi B partisi değil, vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir. YSK da hangi düşünce, irade yansımışsa onu sayacaktır. Bu süreç de tüm siyasi partilerin denetiminde zaten YSK çerçevesinde yine yürümektedir.”
NÖBETÇİ NOTERDE
Bakan Gül, yeni başlayan nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili olarak dün Ankara 35’inci Noterliği’ni ziyaret ederek nüfus cüzdanı işlemi yaptı. Gül, uygulamanın yurtdışında yaşayan vatandaşların işlerini de kolaylaştıracağını belirterek, “Bu uygulamayla bugün Ankara Noterliği’nde, bir arkadaşımızın Almanya’da babası, eşi, dostu bir noter işlemi yaptıysa, bilgisayardan çıkarabilmektedir” dedi.
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