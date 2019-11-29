Guardian’a SİHA yanıtı: Kendimiz özgün tasarlayıp ürettik
İngiliz The Guardian gazetesi Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojisinde dünyada sayılı ülkeler arasına girmesine İngiltere merkezli bir firmanın yardımcı olduğunu iddia etti. Gazeteye Twitter hesabından yanıt veren SİHA üreticisi Baykar’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Sizden almıyoruz, hiç almadık... Kendi göbeğini kendin kes” dedi.
İngiliz The Guardian gazetesindeki Dan Sabbagh ve Bethan McKernan imzalı haberde, Brighton merkezli İngiliz EDO MBM teknoloji şirketinin 2015 yılında SİHA’ların üretimi döneminde Bayraktar TB2 için Hornet füze mekanik kilidi temin ettiğini ve bunun SİHA’ların gelişimi döneminde önemli rol oynadığını yazdı.
Jane’s Defence Review dergisinin Mayıs 2016 yılında yayınladığı bir makaleye dayanan haberde, İngiliz şirketin mekanik kilit temininden sonra Türk şirketinin kendi kilidini üretmeyi başardığı ifade edildi. The Guardian’a konuşan savunma uzmanı Chris Cole, “Türkiye gibi ülkelerin ABD’ye benzer şekilde sınırları dışında hedefli saldırı eylemleri gerçekleştirmeye hazır olan önemli oyunculara dönüştüğünü görüyoruz” ifadesini kullandı.
JEFFREY 2009’DA YAZDI
Türkiye’nin SİHA teknolojisinde dünyanın en büyük ikinci ülkesi olmaya yaklaştığının belirtildiği haberde, 2009 yılında dönemin ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’nin gizli diplomatik yazışmada kullandığı “Türkiye acil bir şekilde ABD’nin desteği olmadan PKK karşıtı operasyonlara devam edebilmek için kendi insansız hava araç teknolojisini geliştirmeyi hedefliyor”cümleleri de yer aldı. The Guardian, Türkiye’nin son 3-4 yıl içinde daha önce ABD, İngiltere ve İsrail tarafından domine edilen dron kullanımına 86 SİHA’dan oluşan TB2 filosu ile dahil olduğunu yazdı.
SİZDEN HİÇ ALMADIK
Bethan McKernan haberini sosyal medya hesabından da paylaşınca, TB2 filosunu üreten Baykar’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’dan yanıt geldi. Bayraktar tweet’inde şunları yazdı:
“Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te. Kendi göbeğini kendin kes.”
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