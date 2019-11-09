Gözyaşlarına boğuldu: 'Yavrum nerede?'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGözyaşlarına boğuldu: 'Yavrum nerede?'
GeriGündem Gözyaşlarına boğuldu: 'Yavrum nerede?'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa  ALMAÇAYIR/İSTANBUL (DHA)
09.11.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Gözyaşlarına boğuldu: 'Yavrum nerede?'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet duvara çarparak dururken, kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan genç bir kız yaralandı. Kızının yaralandığı öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu.

Kaza saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, Çevreyolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Onur Başsöz'ün kullandığı 34 VM 3384 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Hidayet Aslan'ın kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

Gözyaşlarına boğuldu: Yavrum nerede


Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, duvara çarparak dururken, otomobilde bulunan genç kız araçta sıkıştı.

Kazayı gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kızı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

GÖZÜ YAŞLI ANNE: YAVRUM NEREDE?

Kaza haberini alarak olay yerine gelen genç kızın annesi sinir krizi geçirdi.

"Yavrum nerede" diye ağlayan anneyi çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bir araca bindirilen anne kızın kaldırıldığı hastaneye götürüldü.

Kazayı gören Mecit Tiryaki, "Camdaydım.  Sesi duyunca hemen yardıma koştum. Aracın direksiyonu kitlenmiş herhalde, arkadan kamyonete çarptı.

Genç kızımız yaralandı. Hemen ambulansla hastaneye götürüldü" dedi. 

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle