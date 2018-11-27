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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rıza ÖZEL /ANKARA
27.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Görüş alışverişinde bulunduk’

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‘Görüş alışverişinde bulunduk’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

İki liderin bir saati aşkın süren görüşmesinde yerel seçimlerdeki olası ittifakın ayrıntıları ele alındı. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’na görüşmeler sırasında Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. Görüşmenin ardından Karamollaoğlu ve Saadet Partisi’ne teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin sorunlarını, içinde bulunduğu durumu, ekonomiyi, dış politikayı ayrıntılarıyla değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

ÖZEL DURUMDA İŞBİRLİĞİ

Karamollaoğlu ise şunları söyledi: “Seçime gittiğimiz atmosferi enine boyuna değerlendirmek önemli bir hadise, özellikle siyasiler için. Bu seçimlerde de biz, daha önceden de ifade etmiştim, genel bir ittifakın söz konusu olmadığını, mümkün olduğu kadar biz seçim bölgelerinde her seçim bölgesinde, seçime girme gayreti içinde bulunacağımızı ama geçmişte de söylediğimiz gibi Anadolu’da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman bir dirsek temasının yapılabileceğini de ifade etmiştik. Bu düşüncemizde yine kararlıyız. ”

Görüşmede genel seçimlerdeki gibi bir ittifakın söz konusu olamayacağı ancak bazı il ve ilçelerin özel durumuna göre işbirliği olanakları sağlanabileceği gündeme geldi. SP kaynakları, “Örgütlerimizin de görüşü doğrultusunda bazı il ve ilçelerde işbirliğini gerektiren özel durumlar ortaya çıktığını görürsek, buralarda bir dirsek teması mümkün olabilir ” dediler. İki lider, yerel seçimlerde başarı için partiler arası bir uzlaşmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. İşbirliği imkanlarının araştırılması için “prensipte” görüş birliğine varan iki lider, İYİ Parti dengesini de gözeterek, hangi belediyeler için nasıl bir işbirliği formülünün uygulanabileceği konusunda araştırma yapılmasına yönelik kurmaylarına talimat verdi. İşbirliği yapılabilecek belediyenin, partilerin il ve ilçe teşkilatlarının bir aday üzerinde uzlaşmasıyla belirlenebileceği ifade edildi. 

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