‘Görüş alışverişinde bulunduk’
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
İki liderin bir saati aşkın süren görüşmesinde yerel seçimlerdeki olası ittifakın ayrıntıları ele alındı. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’na görüşmeler sırasında Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. Görüşmenin ardından Karamollaoğlu ve Saadet Partisi’ne teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin sorunlarını, içinde bulunduğu durumu, ekonomiyi, dış politikayı ayrıntılarıyla değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” dedi.
ÖZEL DURUMDA İŞBİRLİĞİ
Karamollaoğlu ise şunları söyledi: “Seçime gittiğimiz atmosferi enine boyuna değerlendirmek önemli bir hadise, özellikle siyasiler için. Bu seçimlerde de biz, daha önceden de ifade etmiştim, genel bir ittifakın söz konusu olmadığını, mümkün olduğu kadar biz seçim bölgelerinde her seçim bölgesinde, seçime girme gayreti içinde bulunacağımızı ama geçmişte de söylediğimiz gibi Anadolu’da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman bir dirsek temasının yapılabileceğini de ifade etmiştik. Bu düşüncemizde yine kararlıyız. ”
Görüşmede genel seçimlerdeki gibi bir ittifakın söz konusu olamayacağı ancak bazı il ve ilçelerin özel durumuna göre işbirliği olanakları sağlanabileceği gündeme geldi. SP kaynakları, “Örgütlerimizin de görüşü doğrultusunda bazı il ve ilçelerde işbirliğini gerektiren özel durumlar ortaya çıktığını görürsek, buralarda bir dirsek teması mümkün olabilir ” dediler. İki lider, yerel seçimlerde başarı için partiler arası bir uzlaşmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. İşbirliği imkanlarının araştırılması için “prensipte” görüş birliğine varan iki lider, İYİ Parti dengesini de gözeterek, hangi belediyeler için nasıl bir işbirliği formülünün uygulanabileceği konusunda araştırma yapılmasına yönelik kurmaylarına talimat verdi. İşbirliği yapılabilecek belediyenin, partilerin il ve ilçe teşkilatlarının bir aday üzerinde uzlaşmasıyla belirlenebileceği ifade edildi.
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