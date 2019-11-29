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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.11.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Görüntüler dehşete düşürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

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Gaziantep'te sokak ortasında çocuğunun gözü önünde eşini tekme tokat döven ve polisin gözaltına almasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Emrah Ç. (32) ifadesinde "Tartışma sonrası eşim küçük kızımızı alarak evden dışarı çıktı. Ben peşinden giderek özür dileyip eve dönmesini rica ettim. Büşra kabul etmeyince öfkelendim ve tekme attım. 8 yıldır evliyim ve ilk kez kendisine el kaldırdım, çok pişmanım" dedi.

Gaziantep'te 15 Kasım günü 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda Emrah Ç., sokak ortasında tartıştığı 8 yıllık eşi 3 çocuk annesi Büşra Ç.'yi (24) tekme tokat dövdü. Küçük kızlarının ağladığı olayda şiddete maruz kalan Büşra Ç. olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına giderken dayak yediği ana ilişkin bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kadına yönelik bu şiddet olayla ilgili haberin internet siteleri ve televizyonlarda yer almasının ardından araştırma yapan polis, dün sabah saatlerinde Emrah Ç.'yi gözaltına aldı. Aynı sırada İstanbul'da bulunan şiddet mağduru Büşra Ç.'ye de ulaşılarak ifadesi alındı. Sorgulamasında pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., 'darp' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamuoyunda yankı uyandıran olayda eşine şiddet uygulayan Emrah Ç., olay günü eşi ile ailevi nedenlerle tartıştıklarını belirttiği ifadesinde, "Tartışma sonrası eşim küçük kızımızı alarak evden dışarı çıktı. Ben peşinden giderek özür dileyip eve dönmesini rica ettim. Büşra kabul etmeyince öfkelendim ve tekme attım. 8 yıldır evliyim ve ilk kez kendisine el kaldırdım, çok pişmanım" dedi.

İstanbul'da ifadesi alınan Büşra Ç. de benzer ifadeler kullandı ve ilk kez şiddete uğradığını söyledi. Büşra Ç.'nin sağlık kontrolünde de vücudunda aktif bir darp izine rastlanmadı.

Öte yandan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"28/11/2019 tarihinde bir kısım sosyal medya hesapları ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde yayınlanan 'Şehitkamil İlçesi, 8 Şubat Mahallesi Anadolu Lisesi' önünde meydana geldiği anlaşılan 'Kadına sokak ortasında şiddet' başlıklı haberlerle ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, kayıtlarda da bu yönde bir başvuru bulunmadığı, görüntülerin 3’üncü bir şahıs tarafından çekilerek paylaşıldığı anlaşılarak görüntülerde yer alan şahısların kimlik bilgileri tespit edilmiş ve temin edilmişlerdir. Soruşturma konusu olayın mağduru B.Ç şikayet ve delillerinin tespiti için 28/11/2019 tarihinde beyanı alınmış ifadesinde özetle; Olayın 15/11/2019 tarihinde meydana geldiği, olay öncesi eşi ile ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını, olay günü de aynı yönde tartışma çıktığını, tartışma sonrası çocuğunu da alarak evden ayrıldığını, eşinin peşinden gelerek özür dileyip eve dönmesi için ısrar ettiğini, kendisinin kabul etmediğini evlendiklerinden beri ilk defa 1 kez tekme ile vurup tokat attığını, tehdit ve hakarette bulunmadığını, eşinden şikayetçi olmadığını ve 6284 sayılı kanun kapsamında herhangi bir koruyucu tedbir talebi bulunmadığını beyan ettiği, sağlık kuruluşunda yaptırılan muayenesinde de aktif bir darp cebir izi tespit edilemediği görülmüştür. Şüpheli şahıs E.Ç.’nin de savunmasında mağdur ile benzer anlatımda bulunduğu, soruşturma safhasında sevk edildiği mahkemece hakkında adli kontrol kararı verildiği, soruşturmanın halen devam ettiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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