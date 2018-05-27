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    Görenler şaştı kaldı... Denize böyle gittiler!

    Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    27.05.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Antalya’da 4 kişi bindikleri motosiklete 4 tekerlekli çocuk arabası sığdıran ve başlarının üstünde de çocuk havuzu taşıyan aileyi gören sürücüler hayrete düştü.

    Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki tehlikeli yolculuğu, görenler şaşkınlık yaşadı. 07 AAG 132 plakalı motosikleti kullanan sürücü, eşi ile 2 çocuğunu tehlikeli bir yolculuğa çıkardı. Sürücü, önüne bir çocuğunu, arkasına eşini ve diğer çocuğunu alıp, motosikletle yolculuk yaptı.

    Aile fertlerinin 4 tekerli çocuk arabasını da ellerinde tuttuğu görüldü. Sahile gittikleri tahmin edilen aile fertleri, plastik çocuk havuzunu da başlarına geçirerek bulvar boyunca seyretti. Etrafındaki otomobil sürücülerinin klaksonla yaptığı uyarıları da dikkate almayan sürücünün tehlikeli yolculuğu, bir sürücü tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.

     

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    Etiketler: ANTALYA , Motosiklet , Deniz , gündem
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