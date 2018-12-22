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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
22.12.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

Görenler şaşırıyor... Aynı yerde bir aydır bekliyor

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Görenler şaşırıyor... Aynı yerde bir aydır bekliyor

Yaklaşık 1 ay önce yolun kenarına bırakılan köpek, bırakıldığı yerden hiç ayrılmayarak sahibini bekliyor. 

Günümüzde hayvan besleme hevesi hemen herkesi sarmış durumda. Hayvanı beslemek istemek kolay ama bakımı istemek kadar kolay olmuyor. Rize’de de hayvan sahiplenmenin kolay olmadığının bir göstergesi yaşandı. Rize’de kimliği henüz belirsiz olan şahıs sahiplendiği hayvanı bakamayınca otobanın kenarında bıraktı. 

Görenler şaşırıyor... Aynı yerde bir aydır bekliyor
Rize’nin Ardeşen İlçesi’nden Çamlıhemşin İlçesi’ne giden yolun kenarına bırakılan köpek, 1 aydır bırakıldığı yerden ayrılmayarak kendisini oraya bırakan sahibini bekliyor. Bırakıldığı yeri terk etmeyen köpek bölgede esnaflık yapan Mehmet Kaptan tarafından fark edildi. Köpeği aç kalmaktan kurtaran Kaptan, her gün düzenli olarak köpeğin yemeğini kendi eliyle yedirerek sahibinin biran evvel pişman olup geriye dönmesini ümit ediyor. 

Köpeğin perişan bir vaziyette olduğunu dile getiren Kaptan köpeğin yağmurda bile yerinden kımıldamadığını ifade etti. Kaptan “Bu köpek 1 ay önce bir araba tarafından bırakıldı buraya. Tam bir aydır buradan hiç ayrılmıyor, sahibini bekliyor. Sadece siyah arabaları görünce peşine gidiyor. 1 aydır yağmurda çamurda bu hayvan burada sahibini bekliyor.

Bizde artık mecbur kaldık yemek vermeye. 2 gün kaybolmuştu, yavruları olmuş 4 tane. Onları besliyor. Bu hayvan tamam da bunu bırakan buraya nasıl bir insandır?” şeklinde konuştu. 

 

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