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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İnan KALYONCU/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)
26.09.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Gören tekrar bakıyor! Nedeni herkesi şaşırttı

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Gören tekrar bakıyor! Nedeni herkesi şaşırttı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde oturan Emre Esmer (23), ilçede itfaiye teşkilatı olmamasına ilginç bir yöntemle tepki gösterdi.

Esmer, kırmızı renkteki otomobilinin gövdesine ’İtfaiye 110’ yazılı etiket yapıştırdı, bagajına da 2 yangın tüpü yerleştirdi. İlçelerine itfaiye birimi kurulmasını isteyen Emre Esmer, "İlçemize itfaiye versinler. Benim bunu yapmamın amacı, ses getirmek, yaşanan sıkıntıya dikkatleri çekmek" dedi.

Gören tekrar bakıyor Nedeni herkesi şaşırttı

Trabzon’un 2012 yılında büyükşehir statüsüne alınmasının ardından, ilçelerde yer alan bazı itfaiye araçları, belirli merkezlerde toplandı. Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Şalpazarı ilçesindeki itfaiye aracı da aynı merkeze çekildi. Vatandaşlar, ilçelerinde itfaiye aracının olmayışına tepki gösterdi, bazı girişimlerde bulundu, ancak sonuç alınamadı.

Şalpazarı ilçesinde çıkan yangınlara komşu ilçelerden gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilmeye devam edildi. İlçede oturan Emre Esmer, itfaiye teşkilatı olmamasına ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Esmer, kırmızı renkteki otomobilinin gövdesine ’İtfaiye 110’ yazılı etiket yapıştırdı, bagajına da 2 yangın tüpü yerleştirerek, bölgede yangınlara müdahale edeceğini duyurdu.

’YANGIN ANINDA HAZIRIM’

Aracına yapıştırdığı etiketlerle amacının yaşanan itafiyenin eksikliğine dikkat çekmek olduğunu belirten Emre Esmer, yangın haberi aldığında ise 2 yangın tüpünü hazır tuttuğu otomobiliyle olay yerine koştuğunu söyledi. Esmer, "Bu aracı yapmamın sebebi, 2017’de bize bir itfaiye sözü verildi. Ama hl itfaiye bize gelmedi. İlçe merkezinde araç yandı, kimse bakmadı. Diğer ilçelerden bize itfaiye geldi.

Diğer ilçelerden bize itfaiye gelerek yangına müdahale ediliyor. Yetkilerden sesimizin duyulmasını bekliyorum, ilçemize itfaiye versinler. Benim bunu yapmamın amacı, ses getirmek, yaşanan sıkıntıya dikkatleri çekmek. Buradan sesleniyorum; ne olur ilçemize itfaiye versinler" dedi.

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