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    Google hatasını düzeltti! Atatürk Orman Yolu yazıldı

    İZMİR (İHA)
    23.05.2018 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Google'ın haritalarında tepki çeken, İzmir'in Bayraklı ilçesinde Atatürk Ormanı ve askeri bir tesisin içinden geçen yola verilmiş olan 'Kolokotronis' ismi silindi, yerine 'Atatürk Orman Yolu' yazıldı.

    Mayıs ayı başlarında sosyal medyada paylaşılan bir haritada, Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na bağlı tesisin içinde kalan, ayrıca Atatürk Ormanı'nın içinden geçen yol, 'Kolokotronis Rd' olarak gözüküyordu. Yola, Osmanlı döneminde Yunan ayaklanmalarına liderlik eden 'Kolokotronis' isminin verilmiş olması sanal alemde büyük tepkilere neden oldu.

    Yapılan girişimler sonucu, 'Kolokotronis' adı silinerek, 'Atatürk Orman Yolu' şeklinde düzeltildi. Google'ın haritalarında yapılan bu değişiklik, konuyu takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından da memnuniyetle karşılandı.

    Etiketler: izmir , gündem
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