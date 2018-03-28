Gökçeada'nın 'sakin'likle imtihanı

GÖKÇEADA Kaleköy mevkisinde ‘kumtaşı ocağı’ açılmasıyla ilgili ÇED başvurusu ilanı verildi. Taşocağı 47.37 hektar (473 bin 700 metrekare) alanın 7.4 hektarlık (74 bin 657 metrekare) kısmında gerçekleşecek. Yapılması düşünülen alanın konumu ise birçok sakınca içeriyor. Doğal sit alanı olan arazi yoğun tarım yapılan büyük ovanın hemen yanında bulunuyor. Yeni Bademli’deki köylülerin tarlaları ve ürünleri toza bulanırken adanın turizm merkezi olan Kaleköy de olumsuz etkilenecek. Üstelik Gökçeada ‘Cittaslow’ yani ‘sakin ada’ unvanına sahip. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, “Taşocağı açılmak istenen yer doğal sit alanı ve turizm merkezi. İzin verilmemeli. Aksi halde yargıya gideriz” dedi.



SAVUNMA: SADECE TOZ OLUR

Gökçeada geçtiğimiz aylarda altın madeni açılması tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Çevre derneklerinin ortak tepkisi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha sonra ruhsat başvurusunu iptal etmişti. Şimdi de doğal sit alanında kalan ve adanın turizm merkezi olarak bilinen Kaleköy’de taşocağı için ÇED başvurusu yapıldı. TEMÇED Mühendislik firmasınca yapılan 1 Mart 2018 tarihli başvuruda sahada yıllık 40.000 ton/yıl üretim planlandı. Ocağın yılda 8 ay, ayda 25 gün, günde 8 saat çalışma koşullarında işletileceği, proje alanında kırma eleme tesisi kurulmayacağı belirtildi.



ÇED başvuru raporunda “Faaliyet alanı kapsamında tarım alanı bulunmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındıktan sonra faaliyete başlanılacaktır. Faaliyet alanı kapsamında mera alanı bulunmaktadır. İşletme faaliyetlerinde gerçekleştirilecek olan faaliyetler malzemenin çıkartılması, kamyonlara yüklenmesi, nakliyesi kapsamaktadır. Hava kirliliği olarak sadece toz oluşumu beklenmektedir” denildi.







SİLUETE TAŞ OCAĞI GİRECEK

Maden ocağı açılmak istenen lokasyon adanın turizm merkezi olarak bilinen Kaleköy’e çok yakın mesafede. Kaleköy, eski ismiyle Kastro; antik dönemden kalma bir yerleşim yeri. Bir tepe üzerine kurulu olan köy, kentsel sit alanı içinde kalıyor. Mimari projeler önce anıtlar kurulunun onayından geçiyor ve sadece taştan binalar yapılabiliyor. Kaleköy’de birçok otel, pansiyon ve kafe bulunuyor. Bu açıdan en zengin eski Rum köyü. Yüksekçe konumuyla adada gün batımının seyredildiği en güzel noktalardan biri Kaleköy. Semadirek Adası tüm ihtişamıyla karşınızda beliriyor. Ancak taşocağına izin verildiği takdirde bu güzel görüntüye artık maden faaliyeti de dahil olacak.



BAŞKAN: İSTEMİYORUZ

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin konuyla ilgili şunları söyledi: ‘‘Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne durumu ilettik. Açılmak istenen taşocağının lokasyonu doğru değil. Doğal sit alanı orası. Herhangi bir maden süreci söz konusu olur ve genel müdürlük izin verirse yargı yoluna gideriz. Adamızda evlerin tarihi ve doğal taşlarla yapılmasından yanayım. Lakin ocak doğru lokasyonda açılmalı. Kaleköy adamızın turizm merkezi. Üstelik alan doğal sit alanı. Havaalanına çok yakın. Gelen misafirleri ilk ocak karşılamış olacak. Ses, görüntü ve çevre kirliliğine sebep olur, buna asla izin vermeyiz.”





'CITTASLOW' İPTAL EDİLEBİLİR

CITTASLOW Türkiye Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gökçeada’ya maden ocağı yapılması durumunda Cittaslow Sakin Şehir iptalinin gündeme gelebileceğini söyledi. Cittaslow Birliği Genel Başkanı Stefano Pisani’nin bu konudaki mektubunu Gökçeada Kaymakamı ve Belediye Başkanı’na ileten Soyer, Hürriyet’e şöyle konuştu: “Gökçeada Türkiye’deki Cittaslow’ların içlerinde en önemlilerinden biri. Bizden sonra (İzmir-Seferihisar) ilk üyeydi. Eğer Gökçeada’ya bu yapılırsa çok büyük yara açmış olurlar. Engellemek için elimizden geleni yapacağız.” / Banu ŞEN/İZMİR