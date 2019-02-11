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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)
11.02.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

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Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından turizmde 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği Şanlıurfa’daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki tarihi ören yeri Göbeklitepe yerli ve yabancıların ilgi odağı oldu. Ocak ayında çok sayıda turist, Göbeklitepe’de Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü ‘T’ biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatını buldu.

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  • Göbeklitepeye ziyaretçi akını
  • Göbeklitepeye ziyaretçi akını
  • Göbeklitepeye ziyaretçi akını
  • Göbeklitepeye ziyaretçi akını
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Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe’ye yerli ve yabancı ziyaretçi akını sürüyor. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik Çağ'a ait Göbeklitepe'de, 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde kazı çalışmalarına başlandı.

Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’de kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan edildiğini açıklamasının ardından geçen Ocak ayında çok sayıda yerli ve yabancı Göbeklitepe’deki ören yerlerini ziyaret etti.

Şanlıurfa’nın bu yıl turizminde altın yılını yaşanacaklarını kaydeden Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, "Göbeklitepe'nin Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesiyle turizm yoğunluğu yaşadık. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından turizmde 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte önümüzdeki aylarda neredeyse oteller tam doluluğa ulaştı. Bunun için bir an önce gerek konaklama, gerekse diğer alanlarda yetkililerin hummalı bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Ayrıca Göbeklitepe’yi görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin en büyük sıkıntısının uçak seferlerinin azlığından şikayetçi oldukları biliyoruz. Bu sorunların acilen giderilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye’nin birçok yerinden gelen ziyaretçiler ise ilk defa gördükleri Göbeklitepe’deki ören yerlerine hayran kaldıklarını söyledi.

 

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