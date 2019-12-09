Göbekçi müdür felsefeci oldu

Bakan Selçuk, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Kuzu’nun Mehmet Sırrı Huylu’nun durumunu sorduğu önergesine şu yanıtı verdi: “Adı geçen kişi yöneticilik görevinden alınarak Seyhan Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne felsefe öğretmeni olarak ataması yapılmıştır. Başvuru üzerine Konya Bölge İdare Mahkemesi 1’inci İdare Dava Dairesi’nce bu işlemin iptaline karar verilmiştir. Döndüğü Adana Sarıçam Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’nden Bakanlığımızca alınarak 25 Eylül 2019 tarihli Kararname ile Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne felsefe öğretmeni olarak ataması yapılmıştır. Ayrıca aynı soruşturma raporunda disiplin yönünden getirilen teklif doğrultusunda ‘aylıktan kesme’ cezası uygulanmıştır.”