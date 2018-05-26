Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Gidenlerin sayısı 10 bini aştı

    Gidenlerin sayısı 10 bini aştı

    İHA
    26.05.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:

    Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli’den 10 bini ülkelerine döndü.

    Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin izni ile 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor. Gece Öncüpınar Sınır Kapısı'nın arka tarafındaki toplanma bölgesine gelerek çadırlarda sabahlayan çok sayıda Suriyeli sabah saat 08.00’den itibaren ülkelerine gitmeye başladı.

    Gidenlerin sayısı 10 bini aştıPolis, izdiham yaşanmaması için Suriyelileri kontrollü bir şekilde ülkelerine geçmesine izin veriliyor. 7 ayrı noktadan geçen Suriyeliler, Göç İdaresi tarafından kayıtları yapıldıktan sonra Sağlık Müdürlüğü görevlileri aşı kartı olmayan 15 yaş altı çocuklara aşı yapıyor.

    Gidenlerin sayısı 10 bini aştıSuriyeliler pasaport polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra tahsis edilen otobüsler ile Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine geçiyor. Buradan ülkelerinin çeşitli noktalarına dağılan Suriyeliler 26 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye dönüş yapabilecek.

    Gidenlerin sayısı 10 bini aştı

    Etiketler: Ramazan Bayramı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri