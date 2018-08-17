Gıda mühendisi alacağı için öldürüldü
İstanbul'da, süt ürünleri satan bir şirketin sahibi olan Gıda Mühendisi Nurullah Ersoy, 2 bin TL borç verdiği O.U'dan parasını almaya gidince O.U tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İddiaya göre, Şişli'de bir kafede çalışan O.U,(18) paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek Nurullah Ersoy'dan(30) 2 bin TL borç istedi. Ersoy da tanıdığı O.U'nun ihtiyacını gidermesi için kredi kartından 2 bin TL verdi. Ersoy, O.U'nun parayı ödemesi gereken zaman geçince telefonla arayarak parasını istedi. O.U, "Sana borcum falan yok. Benden para falan alamazsın. Borcum olduğunu ispatla." dedi. Ersoy, banka dekontunu yanına alarak, O.U'nun çalıştığı kafeye gitti.
Ersoy, kafeye girdikten sonra O.U. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre O.U, Ersoy'u bıçaklayarak kaçtı. Ersoy, kaldırıldığı hastanede ölürken, O.U, Şişli Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle