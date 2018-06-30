Gerçek ortaya çıktı... Ayakları kesildi mi?

Yalova’da 2 yavru kedinin ayaklarının kesildiği yönünde çıkan haberler Yalova Emniyet Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Kedilere zarar veren kişileri bulmak üzere adı geçen mahallede inceleme yapan ekipler olayın haberde anlatıldığı gibi olmadığını tespit etti. Ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi, “28.06.2018 günü sosyal medyada yer alan ‘Yalova’da Ayakları Kesik Kedi Bulundu’ haberiyle ilgili olarak; İlimiz GOP Mahallesi 7. Sokak 3. Çıkmazda M.M. isimli bayan şahsın, ayakları yaralı halde bulduğu iki kedi yavrusunu tedavi için veteriner kliniğine götürdüğü yapılan mülakatta anlaşılmış olup söz konusu adres civarında yapılan araştırmada ve çevre sakinleri ile yapılan görüşmelerde ‘Habere konu olan kedileri doğduklarından beri bildikleri, mahalle sakinleri olarak yavrulara bakıp besledikleri, ayaklarındaki uzuv eksikliğinin doğum kusuru olduğu, kedilerin ayaklarının kesilmesi gibi bir olayın olmadığı’ bilgisi elde edilmiştir.

Kedilerin bakımını üstlendiğini ifade eden başka bir mahalle sakini ise kedileri bahçesinde beslediğini, hatta başka bir veteriner ile görüşerek protez takılabilmesi için girişimde bulunduğunu ifade etmiştir. Kedilerin tedavisini yapan veteriner hekim de ‘Kendisine biri kısmen ayağı olmayan diğeri ayağı yaralı şekilde iki kedinin getirildiğini, yaralı kedinin ayağında on günlük olabileceği değerlendirilen enfeksiyon bulunduğunu, ayağı olmayan kedinin ise röntgeninde, kemikteki düz hat sebebiyle ve gündemdeki benzer olayların da etkisiyle kesi olabileceği ihtimalini değerlendirdiğini, bu tür uzuv kayıplarının doğuştan da kaynaklanabileceğini, kesik olduğuna dair kesin bir bulgu olmadığını ‘ ifade etmiştir” denildi.

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