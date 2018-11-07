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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.11.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Gerçek hastanede ortaya çıktı! Mahkemeden emsal karar

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Gerçek hastanede ortaya çıktı! Mahkemeden emsal karar

Bursa’da Suriyeli çocuk gelinle ilgili görülen davada mahkeme emsal bir karara imza attı. Aile fertleri, "Bizim ülkemizde serbest. Orada evlenip Türkiye'ye geldik. Burada yasak olduğunu bilmiyorduk" dese de, kocaya 16, çocuk gelinin babasına ise 8 yıl hapis cezası verildi. 

Olay 15 yaşındaki Diyana Z’nin 5 Nisan tarihinde gebelik raporu için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmesi ile ortaya çıktı. Hastane çalışanları çocuk yaşta hamile kalan Diyana Z. ile ilgili gerekli yerlere ihbarda bulundu. İhbarla birlikte Diyana Z’nin kocası Abdullah H. (22) hakkında çocuğun cinsel istismarı, babası Yasir Z. (42) hakkında ise suça yardım ve yataklık etmek suçlarından soruşturma başlatıldı. 

"RESMİ İŞLEMLERİ YAPTIRDIK"

Haklarında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan şüpheliler baba Yasir Z. ile koca Abdullah H. hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden Abdullah H, eşi Diyana Z. ile kendi rızası dahilinde evlendiğini ifade ederek, “Biz Diyana ile 1 Temmuz 2017 tarihinde Suriye’de evlendik. Yasir’den kızı istedik, o şekilde evlendik. 4 senedir Türkiye’de yaşıyoruz. Suriye’ye evlenmek için gittik ve tekrar geri döndük. Evlendiğimiz tarihten itibaren Diyana ile burada yaşıyoruz. Diyana 2003 doğumlu. Bu yaşta biriyle evlenmenin suç olduğunu bilmiyordum. Kendi ülkemizde resmi işlemleri yaptırdık” dedi. 

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

14 yaşında evlendirilen Diyana Z’nin babası Yasir Z. de kızını kendi rızası ile evlendirdiğini, Suriye’de çocuk yaşta evliliğin kanuni olduğunu ve resmi işlemlerin yapıldığını söyledi. Yasir Z, “Kızım Diyana Abdullah H. ile Suriye’de resmi işlemler yapılarak evlendi. Kızım 2003 doğumludur. Evlendikleri günden bu yana karı koca hayatı yaşamaktadırlar. 18 yaşından küçük kızımı evlendirmenin suç olduğunu bilmiyordum” diyerek kendini savundu. 

16 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Diyana Z. kendi rızasıyla evlendiğini belirtti. Mahkeme heyeti emsal bir karara imza attı. Çocuk yaşta yapılan bir evliliğin tarafların rızası olsa dahi suç olduğunu ve evliliğin herhangi bir hükmü olmadığını belirten Mahkeme Başkanı Mustafa Karakeçili, Abdullah H’ye çocuğun cinsel istismarı suçundan 16 yıl 8 ay, baba Yasir Z’ye ise suçun işlenmesine yardım ve yataklık etmesi gerekçesi ile 8 yıl hapis cezası verdi. 

 

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