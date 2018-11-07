Gerçek hastanede ortaya çıktı! Mahkemeden emsal karar
Bursa’da Suriyeli çocuk gelinle ilgili görülen davada mahkeme emsal bir karara imza attı. Aile fertleri, "Bizim ülkemizde serbest. Orada evlenip Türkiye'ye geldik. Burada yasak olduğunu bilmiyorduk" dese de, kocaya 16, çocuk gelinin babasına ise 8 yıl hapis cezası verildi.
Olay 15 yaşındaki Diyana Z’nin 5 Nisan tarihinde gebelik raporu için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmesi ile ortaya çıktı. Hastane çalışanları çocuk yaşta hamile kalan Diyana Z. ile ilgili gerekli yerlere ihbarda bulundu. İhbarla birlikte Diyana Z’nin kocası Abdullah H. (22) hakkında çocuğun cinsel istismarı, babası Yasir Z. (42) hakkında ise suça yardım ve yataklık etmek suçlarından soruşturma başlatıldı.
"RESMİ İŞLEMLERİ YAPTIRDIK"
Haklarında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan şüpheliler baba Yasir Z. ile koca Abdullah H. hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden Abdullah H, eşi Diyana Z. ile kendi rızası dahilinde evlendiğini ifade ederek, “Biz Diyana ile 1 Temmuz 2017 tarihinde Suriye’de evlendik. Yasir’den kızı istedik, o şekilde evlendik. 4 senedir Türkiye’de yaşıyoruz. Suriye’ye evlenmek için gittik ve tekrar geri döndük. Evlendiğimiz tarihten itibaren Diyana ile burada yaşıyoruz. Diyana 2003 doğumlu. Bu yaşta biriyle evlenmenin suç olduğunu bilmiyordum. Kendi ülkemizde resmi işlemleri yaptırdık” dedi.
"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
14 yaşında evlendirilen Diyana Z’nin babası Yasir Z. de kızını kendi rızası ile evlendirdiğini, Suriye’de çocuk yaşta evliliğin kanuni olduğunu ve resmi işlemlerin yapıldığını söyledi. Yasir Z, “Kızım Diyana Abdullah H. ile Suriye’de resmi işlemler yapılarak evlendi. Kızım 2003 doğumludur. Evlendikleri günden bu yana karı koca hayatı yaşamaktadırlar. 18 yaşından küçük kızımı evlendirmenin suç olduğunu bilmiyordum” diyerek kendini savundu.
16 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Diyana Z. kendi rızasıyla evlendiğini belirtti. Mahkeme heyeti emsal bir karara imza attı. Çocuk yaşta yapılan bir evliliğin tarafların rızası olsa dahi suç olduğunu ve evliliğin herhangi bir hükmü olmadığını belirten Mahkeme Başkanı Mustafa Karakeçili, Abdullah H’ye çocuğun cinsel istismarı suçundan 16 yıl 8 ay, baba Yasir Z’ye ise suçun işlenmesine yardım ve yataklık etmesi gerekçesi ile 8 yıl hapis cezası verdi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle