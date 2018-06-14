Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Genelkurmay Başkanı Akar Isparta’da... Kandil sorularını yanıtsız bıraktı

    Genelkurmay Başkanı Akar Isparta’da... Kandil sorularını yanıtsız bıraktı

    İHA
    14.06.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 40. Piyade Tugayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi’nde mezuniyet törenine katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta’ya geldi. Akar, gazetecilerin Kandil operasyonuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakarak "Bayramınız şimdiden kutlu olsun, herkese sevgiler, selamlar" dedi.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 40. Piyade Tugayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi’nde mezuniyet törenine katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta’ya geldi.

    Orgeneral Akar, kentte ilk olarak Tugay’ı daha sonra da Isparta Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti.

    Genelkurmay Başkanı Akar Isparta’da... Kandil sorularını yanıtsız bıraktı
    Kandil sorularını yanıtsız bıraktı

    Vali Şehmus Günaydın tarafından valilik binası önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda karşılanan Orgeneral Hulusi Akar, gazetecilerin Kandil operasyonuyla ilgili yönelttiği soruları ise yanıtsız bıraktı.

    Genelkurmay Başkanı Akar Isparta’da... Kandil sorularını yanıtsız bıraktı
    Sorular üzerine Orgeneral Akar, "Hepinize iyi günler ve kolaylıklar diliyorum. Bayramınız şimdiden kutlu olsun, herkese sevgiler, selamlar. Ispartalı hemşehrilerime saygılar sunuyorum" dedi.

    Orgeneral Akar, daha sonra Valilik Anı Defteri’ni imzaladıktan sonra, bir süre Vali Günaydın ile makamda görüştü. Orgeneral Akar daha sonra tekrar 40. Piyade Tugayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi’ne geçti.

    Genelkurmay Başkanı Akar Isparta’da... Kandil sorularını yanıtsız bıraktı

    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri