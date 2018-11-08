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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/ DHA
08.11.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Genelevden kovulmasına neden olmuştu! Onlar için ev tuttu…

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Genelevden kovulmasına neden olmuştu! Onlar için ev tuttu…

Edirne genelevinde sokak kedilerine baktığı için ruhsatıyla birlikte kiraladığı evden kovulduğunu iddia eden Mürvet Taşvur, yanına aldığı 20 kedi için ev kiralayıp, bakıcı tuttu. Taşvur, "10 kedi orada kaldı, alamıyorum. Beni oraya sokmuyorlar. Onlara 400 liraya müstakil ev kiraladım ve askeri ücretle bakıcı da tuttum" dedi.

Edirne genelevinde ruhsatıyla birlikte kiraladıkları evde sokak kedilerini besleyen Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşı, hayvanları istemeyen diğer genelev patronları ile geçen ay tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından sokak hayvanlarını istemeyen diğer genelev patronları, Mürvet Taşvur'un kiraladığı evin ruhsat sahibine ulaşarak, ruhsatını geri almasını istedi. Evin sahibi de ruhsatı alıp, kadınlarla olan kira sözleşmesini iptal etti. Denetim yapan polis ekipleri de ruhsatları bulunmayan kadınların evde çalışamayacağını belirterek, genelevi boşaltmalarını istedi. Kadınlar evden ayrılmak zorunda kaldı.

Genelevde yaşanan tartışmalar sırasında bir kedisinin pompalı tüfekle vurularak yaralandığını söyleyen Mürvet Taşvur, "Ben bunun için gerekli yerlere başvurdum. O insanlar ceza aldı. Daha sonra o insanlar, 'Bu sokağı terk edeceksiniz' diye bizi tehdit etti" diye konuştu.

Sokak hayvanlarını çok sevdiklerini kaydeden Mürvet Taşvur, "Biz bir karar verdik, sokak hayvanlarını çok seviyoruz. 'Bir yer tutalım kendimiz' dedik. Bir gün haberimiz yokken ruhsat sahibini çağırıyorlar ve nasıl yaparız diye düşünüp, 'Bu ruhsatı indirirsek bunları buradan atmış oluruz.' Nitekim bunu başardılar. Bizi genelevinden attılar" diye konuştu.

Genelevden kovulmasına neden olmuştu Onlar için ev tuttu…

Genelevde baktığı 30 sokak kedisinden 20'sini de yanına alan Taşvur, bu hayvanlar için bir ev kiralayıp, onlara bir de bakıcı tuttu. Taşvur, "10 tane anne kedi daha orada kaldı, alamıyorum. Beni oraya sokmuyorlar. Onlara 400 liraya müstakil ev kiraladım ve askeri ücretle bakıcı da tuttum. Biraz biriktirdiğim para vardı, o da bitti. Bütün kazancımı sokak hayvanlarına harcadım. Diğer 3 arkadaşım da maddi manevi yardım ediyor, ama onlar da çalışmadığı için yetmiyor" dedi.

Uğradıkları haksızlıklarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Taşvur, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, baktıkları hayvanlara hayvanseverlerin destekte bulunmasını istedi.

Genelevden kovulmasına neden olmuştu Onlar için ev tuttu…

 

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