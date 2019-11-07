Gençlerde sosyal medya kullanımı yüzde 8 azaltılacak
SAĞLIK Bakanlığı Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırladı.
Planın ayrıntıları şöyle:
- 14-19 yaş yaş aralığında son bir ayda internette geçirilen zaman araştırılacak. Sosyal medya kullanımı 2023 yılına kadar yüzde 8 azaltılacak. Öğrencilerin toplu halde bulundukları yerlerde (okullar, yurtlar, gençlik merkezleri, gençlik kampları) teknolojinin bilinçli, etkin, amacına uygun kullanımını içeren, bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri (yarışma, etkinlik, afiş, broşür vb.) planlanacak.
- Kafe, internet kafe gibi yerlerde bilişim teknolojilerinin doğru kullanımına yönelik sabit, dikkat çekici ve uyarıcı mesajların yanı sıra tehdit, taciz, istismar durumlarında iletişim kurulacak kurum ve kuruluşların iletişim bilgilerinin de konulmasının zorunlu ve standart hale getirilmesi için düzenleme yapılacak.
- Çocuklar, gençler ve ailelere yönelik internette, sosyal medyada kimlik koruma, güvenli internet kullanımı ve tehdit durumunda ihbar etme, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri yapılacak. İnternet ortamında çocuk istismarının önlenmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlali bildirimlerinin yapılması, cinsel istismar bildirimlerinin yapılması, internet üzerinden yaşanılan problemleri iletme ile ilgili adreslerin bilinilirliği arttırılacak.
DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ
- Dijital oyun sektörünün ve sosyal medyanın ulusal politikalar çerçevesinde düzenlenmesi, şans oyunlarından 18 yaş ve altının uzak tutulması konusunda mevzuatın uygulanabilirliği için denetimlerin güçlendirilmesi, spor etkinliklerinde bahis sitelerinin sponsorluk ve reklam içeriklerinin engellemesi, tüm kurum ve kuruluşların web sayfalarında güvenli kullanıma ilişkin bilgilendirme ekranı açılması için çalışma yapılacak.
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