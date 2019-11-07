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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gençlerde sosyal medya kullanımı yüzde 8 azaltılacak

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Gençlerde sosyal medya kullanımı yüzde 8 azaltılacak

SAĞLIK Bakanlığı Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırladı.

Planın ayrıntıları şöyle:

- 14-19 yaş yaş aralığında son bir ayda internette geçirilen zaman araştırılacak. Sosyal medya kullanımı 2023 yılına kadar yüzde 8 azaltılacak. Öğrencilerin toplu halde bulundukları yerlerde (okullar, yurtlar, gençlik merkezleri, gençlik kampları) teknolojinin bilinçli, etkin, amacına uygun kullanımını içeren, bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri (yarışma, etkinlik, afiş, broşür vb.) planlanacak.

- Kafe, internet kafe gibi yerlerde bilişim teknolojilerinin doğru kullanımına yönelik sabit, dikkat çekici ve uyarıcı mesajların yanı sıra tehdit, taciz, istismar durumlarında iletişim kurulacak kurum ve kuruluşların iletişim bilgilerinin de konulmasının zorunlu ve standart hale getirilmesi için düzenleme yapılacak.

- Çocuklar, gençler ve ailelere yönelik internette, sosyal medyada kimlik koruma, güvenli internet kullanımı ve tehdit durumunda ihbar etme, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri yapılacak. İnternet ortamında çocuk istismarının önlenmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlali bildirimlerinin yapılması, cinsel istismar bildirimlerinin yapılması, internet üzerinden yaşanılan problemleri iletme ile ilgili adreslerin bilinilirliği arttırılacak. 

DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ

- Dijital oyun sektörünün ve sosyal medyanın ulusal politikalar çerçevesinde düzenlenmesi, şans oyunlarından 18 yaş ve altının uzak tutulması konusunda mevzuatın uygulanabilirliği için denetimlerin güçlendirilmesi, spor etkinliklerinde bahis sitelerinin sponsorluk ve reklam içeriklerinin engellemesi, tüm kurum ve kuruluşların web sayfalarında güvenli kullanıma ilişkin bilgilendirme ekranı açılması için çalışma yapılacak. 

 

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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