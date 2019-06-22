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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)
22.06.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Genç avukat cinayetinde sır perdesi aralandı

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Genç avukat cinayetinde sır perdesi aralandı

Diyarbakır'daki bir barda, avukat Armanç Arkaş'ın yaşamını yitirdiği kavganın kadın meselesi yüzünden çıktığı öne sürüldü.

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  • Diyarbakırda çıkan kavgada bir avukat öldürüldü
  • Diyarbakırda çıkan kavgada bir avukat öldürüldü
  • Diyarbakırda çıkan kavgada bir avukat öldürüldü
  • Diyarbakırda çıkan kavgada bir avukat öldürüldü
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ESKİ SEVGİLİ KAVGASI

İddiaya göre, Armanç Arkaş, bara bir kadın arkadaşıyla birlikte gitti. Bu sırada mekanda bulunan iş insanı A.D., Armanç Arkaş ile yanında bulunan, eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadının yanına gitti.

Burada Arkaş ile A.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanları araya girerek tarafları ayırdı. 

GERİ DÖNÜP ÖLDÜRDÜ

Mekandan ayrılan A.D., bir süre sonra geri döndü. Arkaş ve A.D arasında yeniden kavga çıktı. Boğuşma sırasında Armanç Aktaş, A.D.'nin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Diyarbakır Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan A.D.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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