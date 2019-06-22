Diyarbakır'da dehşet! Genç avukat...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da dehşet! Genç avukat...
GeriGündem Diyarbakır'da dehşet! Genç avukat...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)
22.06.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da dehşet! Genç avukat...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da dehşet! Genç avukat...

DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Avukat Armanç Arkaş (28), yaşamını yitirdi.

7
  • Diyarbakırda çıkan kavgada bir avukat öldürüldü
  • Diyarbakırda çıkan kavgada bir avukat öldürüldü
  • Diyarbakırda çıkan kavgada bir avukat öldürüldü
  • Diyarbakırda çıkan kavgada bir avukat öldürüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Armanç Arkaş, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avukat Arkaş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, silahı kullanan kişinin A.D. olduğunu saptadı. A.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Herkesi ağlatan ilan
Adaylar İstanbul projelerini açıkladı! Uzmanlar yorumladı...
Genç kız ölümcül karışım kurbanı!
Mimar Sinan'daki kırbaçlı skandalın cezası belli oldu