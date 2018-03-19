Gen Kök'te Gülen’i tedavi etmeye çalışmışlar

DKK İMAMI KEMAL BATMAZ

İddianamede, Şakir Batmaz’ın lise ve üniversite yıllarından itibaren FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Ağabey Batmaz’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda aktif görevler üstlendiği, telefon trafiği raporu ve aramada ele geçen fotoğraflara göre FETÖ’den ihraç edilmiş çok sayıda üst düzey komutanla irtibatının bulunduğu anlatıldı.

İzmir Casusluk, Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlar ile Deniz Kuvvetleri’nde görevli FETÖ üyesi askerlerin önünün açıldığı belirtilen iddianamede, “Kardeşi Kemal Batmaz’ın da Deniz Kuvvetleri imamı olduğu, şüpheli Şakir Batmaz’ın bunun vermiş olduğu kolaylıktan yararlanarak kendisini gizleme gereği duymadan Deniz Kuvvetleri’ne alınacak örgüt üyeleriyle ilgili çalışma yaptığı anlaşılmıştır” denildi.

KÖK HÜCRE ÇALIŞMASI

İddianamede, Şakir Batmaz’ın Erciyes Üniversitesi FETÖ yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu, rektör adayının belirlenmesinden akademik kadro alınmasına kadar üniversitede söz sahibi olduğu belirtildi. Üniversitede yer alan GEN-KÖK (Genom ve Kök Hücre Merkezi) kök hücre merkezi vasıtasıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i tedavi etmeye çalıştıkları, GEN-KÖK merkezine FETÖ elebaşının doktoru olan ve yurtdışına kaçan şüpheli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları profesörü Tuncay Delibaşı’nın her ay geldiği, şüpheli Şakir Batmaz ile ABD imamı olduğu iddia edilen Faruk Taban’ın dahi irtibatlı olduğu iddia edildi.

‘KARDEŞİM OLAMAZ’

İddianamede Şakir Batmaz’ın şu ifadelerine yer verildi: “Kemal Batmaz yaptığı eylem itibariyle ne benim kardeşim olabilir, ne ailesinin bir mensubu olabilir, ben 183 gün cezaevinde kalarak bunun bedelini ziyadesiyle ödedim.”