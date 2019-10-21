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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erol POLAT- Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli) (DHA)
21.10.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Gelinini dövüp hastanelik etmişti! Bu kez evlerini yaktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde giyim kuşamına karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü döverek hastanelik ettiği iddiasıyla cuma günü gözaltına alınıp uzaklaştırma kararıyla salıverilen kayınpeder M.Ö., kendisini şikayet ettiği için sinirlendiği gelini ile oğlunun evini ateşe verip yaktı. Mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Fatma Selen Ö., cuma günü sık sık tartıştığı kayınpederi M.Ö. tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. Özel bir bankada çalışan Fatma Selen Ö., çağırılan 112 Acil ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ile vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.'nün şikayeti üzerine kayınpeder M.Ö. gözaltına alındı.

Aynı gün adliyeye sevk edilen M.Ö. gelinine karşı uzaklaştırma kararı verilerek salıverildi.

5 yıllık evli olan Fatma Selen Ö. de tedavisinin ardından kızı ve eşiyle birlikte ailesinin evine gitti.

EVİ ATEŞE VERDİ

Şikayet edilip adliyelik olmasına sinirlenen M.Ö., dün gece oğlu ve gelinine ait evi ateşe verdi. Alevler 2 katlı ahşap evi kısa sürede sardı. Ev alev alev yanarken, mahalle halkı itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü. Yangını seyreden M.Ö.'yü fark eden bazı kişiler ise ona saldırı girişiminde bulundu. M.Ö., bu sırada gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Yangın haberini alıp olay yerine gelen Fatma Selen Ö. ise polis aracının içerisinde "Evimi yaktı. Allah belanı versin senin. Sapık, yaktın evimi sapık. Evimi yaktı, evimi" diyerek feryat etti.

Şüpheli M.Ö, polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

Gelin Fatma Selen Ö, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Gelinini dövüp hastanelik etmişti Bu kez evlerini yaktı

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