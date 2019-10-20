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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli) (DHA)
20.10.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Torununun önünde gelinini döverek hastanelik etti: 'Sürükledi, yumruk attı'

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Torununun önünde gelinini döverek hastanelik etti: 'Sürükledi, yumruk attı'

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bankada çalışan Fatma Selen Ö. (26), giyim kuşamına karıştığı ve kendisine psikolojik baskı uyguladığı için sık sık tartıştığını iddia ettiği kayınpederi M.Ö. (60) tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde dövülerek hastanelik edildi.

Olay, Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. 5 yıllık evli olan 1 çocuk annesi Fatma Selen Ö., sık sık tartıştığı kayınpederi M.Ö. tarafından önceki gün 4 yaşındaki kızının gözü önünde darbedildi. Özel bir bankada çalışan Fatma Selen Ö., çağırılan 112 Acil ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ve vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.’nün şikayeti üzerine M.Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ö.'ye uzaklaştırma cezası verildi.

Fatma Selen Ö., poliste verdiği ifadesinde evliliği boyunca kayınpederi M.Ö.'nün sürekli olarak giyimine, kuşamına ve makyajına karıştığını, çalışmasına ve sokağa çıkmasına karşı geldiğini, ailesine gidip gelmesini istemediğini ve bu nedenle de üzerinde psikolojik baskı uyguladığını söyledi. Yaşadığı sıkıntıları defalarca anlatmasına rağmen eşinin kendisine sahip çıkmadığını belirten Fatma Selen Ö., baskılara daha fazla dayanamadığı için 3 gün önce kızıyla birlikte annesinin evine yerleştiğini, olay günü ise eşyalarını almak için kızıyla birlikte kendi evine gittiğini, bu sırada da evinin kapısında kayınpederi ile karşılaştığını söyleyerek, şöyle ifade verdi:
"Bu şahısla konuşmadığım için, aramız kötü olduğu için hemen ikametime girip kızımın elbiselerini alıp çıkacaktım. Ben içeri girince kayınpederim ve kızım kapıda kaldı. Daha sonra kızım da içeriye girdi. Kayınpederim açık olan kapıdan girdi. Ben panik olduğum için bana saldıracağı korkusuyla kızımla kendimi dışarı attım. Kayınpederim beni içeriye sokmak için zorladı. Ben bağırıp yardım isteyince eliyle ağzımı kapatarak saldırmaya başladı. Saçımdan tutarak evin bahçesine sürükledi, ben yerdeyken karnıma tekme attı, yüzüme defalarca yumruk attı. Bahçede bulduğu sopayla vücuduma defalarca vurdu, eline ne geçtiyse üzerime attı. 4 yaşındaki kızımın gözü önünde defalarca dövdü ve kızımın psikolojisini bozdu. Benim bağrışlarıma yetişen komşuları gören kayınpederim daha sonra küfür ederek kaçtı."

Torununun önünde gelinini döverek hastanelik etti: Sürükledi, yumruk attı

 

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Son 24 saatte ne oldu? (20.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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