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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.11.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Geleceğe Nefes fidan kampanyasına başvuru ücretli mi? Geleceğe Nefes kampanya başvuru linki

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Geleceğe Nefes fidan kampanyasına başvuru ücretli mi? Geleceğe Nefes kampanya başvuru linki

‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan kampanyası başladığı günden bu yana yoğun ilgiyle karşılandı. Türkiye’nin 81 ilinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan dikmeyi amaç edinen ‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan kampanyası için kısa sürede binlerce başvuru yapıldı. Peki, kampanyaya başvuru nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Fidan kampanya başvurusu ücretli mi? İşte, Geleceğe Nefes Ol kampanya başvuru linki ve kampanyayla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları…

Dünya üzerinde yaşayacak nesillerin sayısını artırmak, yaşamın daha kaliteli ve sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla yürütülen "Geleceğe Nefes" fidan kampanyası beklenen ilgiyi gördü. Geleceğe Nefes fidan kampanyası sona erdiğinde ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.
Tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı seferberliğe katılmak isteyen vatandaşlar, "gelecegenefes.com" internet sayfası üzerinden, Türkiye'nin istediği bölgesinde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenebiliyor ya da bağışta bulunabiliyor.

NASIL FİDAN SAHİPLENİLİR?

Geleceğe Nefes Ol kampanyasıyla fidan sahiplenmek ücretsiz. Bunun için tek yapmanız gerekense https://gelecegenefes.com/  adresi üzerindeki formu doldurmak. İsim soyisim ve mail adresi bilgilerini girdikten sonra fidan sahiplenmek istediğiniz ili seçerek kampanyaya dahil olabilirsiniz. 

Geleceğe Nefes fidan kampanyasına başvuru ücretli mi Geleceğe Nefes kampanya başvuru linki

 

 

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Fidan bağışı ise Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı aracılığıyla yapılıyor. https://bagis.ogemvak.org.tr/ adresinden şehir ve bağış adedini seçen katılımcılar, kendileri veya başkası adına sertifika alabiliyor.  

FİDAN SAHİPLENMEK İÇİN TIKLAYIN

BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.
1 Fidan Bağışı 10 TL’dir.

FİDAN BAĞIŞI KATILIM FORMU

Geleceğe Nefes fidan kampanyasına başvuru ücretli mi Geleceğe Nefes kampanya başvuru linki



GELECEĞE NEFES OL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

"Şu ana kadar 10 milyonu aşkın fidan sahiplenildi"

Fidan kampanyası çerçevesinde Ankara'da ağaçlandırılacak 650 dönümlük alanda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu alanda tören düzenleneceğini ve 150 bin civarında ağaç dikileceğini bildirdi.

Pakdemirli, bu kampanyayla, yurt içi ve dışındaki vatandaşların fidan sahiplenebileceğini ya da bağışta bulunabileceğini belirterek, "Beklediğimizin üzerinde ilgi gören bir kampanya, seferberlik oldu. Biz 11 milyon fidanın sahiplendirilmesi sürecinin önümüzdeki hafta sonu itibarıyla tamamlanmasını bekliyorduk. Ancak bu sabah itibarıyla memleketin 81 ilinde 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız neredeyse tüm fidanları sahiplendi. Şu ana kadar 10 milyonu aşkın fidan sahiplenildi." ifadesini kullandı.

 

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