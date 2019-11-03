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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

"Geleceğe Nefes" kampanyasına yoğun ilgi

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"Geleceğe Nefes" kampanyasına yoğun ilgi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Kampanya kapsamında şu ana kadar 10 milyonu aşkın fidan sahiplenildi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek ağaç dikme seferberliği öncesinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında şu ana kadar 10 milyonu aşkın fidanın sahiplenildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Bu etkinlik öncesinde Ankara'da ağaçlandırılacak 650 dönümlük alanda incelemelerde bulunan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu alanda tören düzenleneceğini ve 150 bin civarında ağaç dikileceğini bildirdi.

Dünya üzerinde yaşayacak nesillerin sayısını artırmak, yaşamın daha kaliteli ve sağlıklı olmasını sağlamak için herkesin hemen şimdi bir şeyler yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Pakdemirli seferberlik öncesinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyasına da dikkati çekti.

Pakdemirli, bu kampanyayla, yurt içi ve dışındaki vatandaşların fidan sahiplenebileceğini ya da bağışta bulunabileceğini belirterek, "Beklediğimizin üzerinde ilgi gören bir kampanya, seferberlik oldu. Biz 11 milyon fidanın sahiplendirilmesi sürecinin önümüzdeki hafta sonu itibarıyla tamamlanmasını bekliyorduk. Ancak bu sabah itibarıyla memleketin 81 ilinde 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız neredeyse tüm fidanları sahiplendi. Şu ana kadar 10 milyonu aşkın fidan sahiplenildi." ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre, tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı seferberliğe katılmak isteyen vatandaşlar, "gelecegenefes.com" internet sayfası üzerinden, Türkiye'nin istediği bölgesinde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenebiliyor ya da bağışta bulunabiliyor.

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