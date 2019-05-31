‘Geçmişte bedelini çok ağır ödedik’
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün yargı çalışanları ile iftar programında da bir araya geldi.
Erdoğan, iftar programında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
“Bugün tarihi nitelikte bir adım attık. Yargı Reformu Strateji Paketini kamuoyu ile paylaştık. Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir. Türkiye geçmişte adalet sisteminden kaynaklanan hataların gecikme ve tarafgirliklerin bedelini çok ağır ödemiş bir ülkedir. Vazifemizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesine leke sürdürülmemesi hayati önem sarf ediyor. Kökeni, maddi durumu, siyasi görüşü, görünüşü ne olursa olsun 82 milyonun her bir ferdi için adaleti tesis etmenin gayreti içinde olacağız. Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz. Böyle bir algı, insanların adaleti mahkeme kapıları yerine başka yerlerde başka güç odaklarında aramalarına yol açar.
YOLUMUZ AÇIKTIR
Geleceğimiz aydınlık, istiklalimiz parlaktır. Türkiye’nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır. Her bir vatandaşımdan Türkiye’nin potansiyeline güvenmesini, bu ülkeye inanmasını, umudunu asla yitirmemesini istirham ediyorum. Gönül birliği içinde geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Hiçbir başarımız bize altın tepside sunulmadı. 82 milyon gönül birliği içinde geleceğimizi inşa edeceğiz.”
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