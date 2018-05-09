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    Gaziantep Valiliği'nden 'kimyasal atık' açıklaması

    AA
    09.05.2018 - 00:10 | Son Güncelleme:

    Gaziantep Valiliği, dün Nurdağı ilçesindeki boş araziye dökülen atıkta insan sağlığına zararlı herhangi bir madde tespit edilemediğini, alınan numunelerin ileri tetkikler için TÜBİTAK'a gönderildiğini bildirdi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nurdağı ilçesi Yukarı Olucak Mahallesi'ndeki boş araziye atık döküldüğü yönündeki ihbar üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD KBRN ekiplerinin olay yerinde çalışma başlattığı belirtildi.

    A.F idaresindeki kamyondaki atık malzemelerin Hatay'dan getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    Gaziantep Valiliğinden kimyasal atık açıklaması

    "Bir geri dönüşüm firmasından yüklenen atık madde boş araziye dökülmüş, olay yerinde AFAD KBRN ekiplerince yapılan kimyasal ve radyoaktif ölçümlerde, insan sağlığına zararlı herhangi bir madde tespit edilememiştir. Alınan numuneler ileri tetkik ve analiz için TÜBİTAK'a gönderilmiştir. Açık arazideki atık temizliğine ivedilikle başlanarak, elde edilen atık bertaraf edilmiş ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu alanda temizlik çalışmaları tamamlanarak arazi eski haline getirilmiştir."

    Gaziantep Valiliğinden kimyasal atık açıklaması

    Açıklamada, boş araziye atıkları döken kamyon sürücüsü A.F. hakkında Çevre Kanunu kapsamında idari ceza uygulandığı ve "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ifade edildi.

    Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Yukarı Olucak Mahallesi Şehitler viyadüğü yakınındaki ormanlık alana atık madde döküldüğü
    ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, alana 20 ton atığı boşaltan kamyon sürücüsü A.F'yi suçüstü yakalamıştı.

    Gaziantep Valiliğinden kimyasal atık açıklaması

    Etiketler: Gaziantep Valiliği , Gaziantep , gündem
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