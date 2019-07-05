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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/DHA
05.07.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Fuhuş pazarlığına polis baskını! Alarm düzeneği bile kurmuşlar...

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Fuhuş pazarlığına polis baskını! Alarm düzeneği bile kurmuşlar...

İZMİT'te, cami avlusunda bulunan kişilerin yanına oturup sohbet ederek, para karşılığı ilişki teklifinde bulunan 6 kadın ile fuhşa aracılık eden otelin işletmecileri ile çalışanlar gözaltına alındı. Otelde baskınlara karşı resepsiyonda alarm kurularak, odada bulunanların uyarıldığı belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, cami avlusunda fuhuş pazarlığı yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Cami avlusunda ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, fuhuş yaptıklarını belirlediği 6 kadını takibe aldı. Kadınların, cami avlusunda bulunan erkeklerin yanına oturarak çekirdek ikram edip, sohbet ettikten sonra para karşılığı ilişkiye teklif ettikleri, kabul eden erkeklerle de yakınlarda bulunan bir otele giderek ilişkiye girdikleri belirlendi.

Ömerağa Mahallesi'nde bulunan otele baskın düzenleyen polis ekipleri, baskında otel sahibi E.K. (23), otel sahibinin babası V.K. (56), otel sahibinin amcası O.K. (45) ile otel personeli E.B.(30), C.K. (30) ve fuhuş yapan kadınların ulaşımını sağladığı belirlenen taksici E.D.'yi (43) fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından, 2’si Özbek, 2’si Azeri 6 kadın ise fuhuş yapmak suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu 4 kadın emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 2 kadın ise serbest bırakıldı.

BASKINA KARŞI ALARM DÜZENEĞİ KURMUŞLAR

Polis ekipleri, yapılan baskında fuhuş yapıldığı tespit edilen otelin resepsiyonunda, olası bir baskına karşı alarm sitemi kurularak, odada bulunan kişileri uyarıldığını belirledi. Otel, yapılan baskının ardından mühürlendi.

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