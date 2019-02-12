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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
12.02.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Fuat Oktay: Acı sondan kaçamayacaklardır

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Fuat Oktay: Acı sondan kaçamayacaklardır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, sınırlarda teröristlerin konuşlanmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek, "Nasıl Cerablus ve El-Bab'taki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklar" dedi.

​Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü, Trabzon Bulvarı'nda gerçekleştirilen 12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreniyle kutlandı. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat  Oktay, Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un askeri araçla vatandaşları selamlaması ile başladı.

'SINIRLARIMIZDA TERÖR YUVALARINA ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay törende yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'ın 99 yıl önce büyük bir kahramanlık sergilediğini belirterek halkın bayramını kutladı. 16 yılda ülke ekonomisinde büyük ilerlemeler olduğunu ve bugün Türkiye'nin, dünyanın 17'nci, Avrupa'nın ise 6'ncı büyük ekonomisi olduğunu kaydeden Oktay, satın alma gücünde de Tük ekonomisinin 13'Üncü sırada olduğunu kaydetti.

Devlet olarak bir taraftan kalkınma hamlesi için gerekli yatırımları gerçekleştirip şehirleri ihya ederken, diğer taraftan da ülkenin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf ettiklerin ifade eden Fuat Oktay, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ın 99 yıl önce zaferle neticelendirdiği kahramanlığı bugün de terörle mücadelede tüm dünyaya göstermekteyiz. Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, F-16'larımızla, toplarımızla, en önemlisi de sarsılmaz imanımızla terör örgütlerine ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele diyoruz. 'Şu kopan ordu Türk ordusudur yarabbi, senin uğrunda ölen ordu budur yarabbi' diyerek bu düsturla ilerliyoruz. Nasıl Cerablus ve El-Bab'taki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklar. Kahramanmaraş'ın düşmanı topraklarından def ettiği o ruhu, 7'den 70'e 82 milyon tek yürek, tek bilek halinde yaşatıyoruz. Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise 99 yıl önce Kahramanmaraş'ta destan yazıldığını belirterek, "99 yıl önce iman dolu bir halk, dünyanın en güçlü ordularından bir tanesini büyük bir bozguna uğrattı" dedi.

Konuşmaların ardından tiyatro oyuncuları, Abdal Halil Ağa, Sütçü İmam ve Bayrak olayı gibi Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli olayları canlandırdı. Tören kortej yürüyüşü ile sona erdi.

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