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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar ne zaman bitecek?

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FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar ne zaman bitecek?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) 27 Haziran’da başlayan asfalt yenileme çalışmaları aralıksız devam ederken, köprüdeki çalışmaların biteceği tarih sürücülerin gündeminde yer almaya devam ediyor. FSM Köprüsü'ndeki çalışmaların ilk etabının bitmesinin ardından, vatandaşlar konuya dair araştırmalarına hız verdi. Peki, FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar ne zaman bitecek? Tarih belli oldu mu?

24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yürütülen FSM Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İlk etapta Ankara istikametinde başlayan çalışmalar, şu anda Edirne istikametinde sürüyor. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, FSM Köprüsü'ndeki trafik seyrinin normal akışına ne zaman döneceği İstanbullu vatandaşların araştırdığı konulardan biri oldu. İşte, FSM Köprüsü'ndeki çalışmalara dair detaylar.

TARİHE BELLİ OLDU

FSM Köprüsü'nde yapılan çalışmalarda, bozulan asfalt iş makineleri ile kazınarak temizleniyor. İki ayrı izolosyan malzemesinin kullanıldığı çalışmalarda, köprü üzerine özel asfalt atılacak. Köprüdeki çalışmaların Kurban Bayramı öncesi tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da köprüdeki çalışmaların bayramdan önce bitirilmesinin planlandığını açıklamıştı. Bakan Turan şu sözleri söylemişti;

"Köprüdeki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor, hatta programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmalardaki süreden daha kısa zamanda tamamlayıp, bayram öncesi Fatih Sultan Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."

 

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