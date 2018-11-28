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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Fransız arşivinden Lozan

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Fransız arşivinden Lozan

Birinci Dünya Savaşı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla Fransız Ordu Müzesi’nde açılan ‘Doğuda sonsuz savaş’ sergisi, Milli Mücadele sürecinden bazı belge ve görüntüleri de gün yüzüne çıkardı. Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı ile farklı ülkelerden devlet arşivlerinin katkıda bulunduğu sergi ocak sonuna kadar açık kalacak. Ordu Müzesi’nde geniş yer ayrılan serginin girişinde, savaşın kaybeden tarafları Osmanlı, Almanya ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarının yıkılışları tahta sandukalarla sembolize edilmiş.

SEVR YOK, İZİ VAR

İttifak Devletleri’yle yapılan Versay, Saint Germen, Nöyyi antlaşmaları özgün metinleriyle sergilenirken, uygulanmadığı için Sevr Antlaşması yer almıyor. İmparatorlukları bitiren antlaşmalar büyük ciltlerle sergilenirken, bu bölümde Sevr’i anlatmak amacıyla bulunan tek belge, İstanbul’da 21 Nisan 1920 tarihinde Ermeni Konseyi temsilcilerinin imzaladığı ortak metin. Bu belge, Protestan, Katolik ve Ortodoks Ermenilerin, İtilaf Devletleri’nin Türklerle vardıkları anlaşmaya uyacaklarını taahhüt ediyor. Serginin Eş Küratörü Emmanuel Ranvoisy, Sevr uygulanmadığı için bu belgenin de tarihte bir beklentiden öteye geçmediğini söyledi. Ranvoisy, “Buradaki antlaşmalar İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte geçersiz kaldı. Şu anda varlığını sürdüren ve geçerli olan tek antlaşma Lozan’dır” dedi. Bu belgeye ilişkin tabelada, “Mustafa Kemal’in zaferleri sonucu bu antlaşma asla uygulanmamıştır” notu yer aldı.

Fransız arşivinden Lozan

‘GİZLİ LOZAN’IN MANTIĞI YOK’

Küratör Emmanuel Ranvoisy, devlet arşivinden Lozan Antlaşması ve mührünün ilk kez çıkarıldığını belirterek, Türkiye kamuoyunda zaman zaman gündeme getirilen “Lozan’ın 100’üncü yılında sona ereceğine dair gizli madde içerdiğine” yönelik komplo teorilerini şaşkınlıkla karşıladı. Ranvoisy şunları söyledi:

Fransız arşivinden Lozan

“Belge özgün haliyle burada ve incelenebilir. Arşivlerde başka bir metin yok. Bu antlaşmaları yapan devlet adamları bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını ve çoğunun geçersiz kalacağını bilemezdi. Dolayısıyla bir tanesi için yüzyıl sonrasına dönük taahhüt verildiğine inanmak mantıklı değil. Lozan, Mustafa Kemal’in galibiyetinin ürünüdür ve tam olarak İttifak Devletleri’ne dayatılan bir sonuçtur. Ziyaretçilerin, tarihçi bilim insanlarından aldığımız görüşleri burada kayıttan dinleme olanağı var. Bu tarihçiler 1918 ile 1923 arasındaki farkı anlatıyorlar ve bu görüşlerden de Lozan’ın büyük bir başarı olduğu görülüyor.”

Fransız arşivinden Lozan

‘BEYAZ AT’ EFSANESİ

Ranvoisy, Fransız Mareşal Franchet d’Esperey’in 8 Şubat 1919’da Fatih Sultan Mehmed’e nispet olarak beyaz bir atın üstünde İstanbul’a girdiğine dair efsaneleştirilen anlatımların da doğru olmadığını söyledi. Fransız ordusunun malzeme nakline ilişkin görüntüleri yorumlayan Ranvoisy, mareşalin atı da dahil nakledilen atların koyu renkli olduğunu vurguladı. ‘Levant birlikleri’ görüntülerinde, ‘Kilikya: Kemal’e karşı’ başlığı altında Ermeni gönüllü lejyonların Fransız ordusunun desteğiyle Çukurova bölgesini işgali anlatılıyor. ‘Düzenli-düzensiz Kemalist birliklerin saldırıları sonucu’ lejyonların çekilmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Belgelerde, Fransızların o dönem Anadolu’nun güneyini tarihteki Ermeni krallığının adıyla andıkları görülüyor. 

Fransız arşivinden Lozan

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