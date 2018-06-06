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    FOX TV'nin Mersin Devlet Hastanesi hakkındaki haberiyle ilgili soruşturma

    AA
    06.06.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'nın şikayeti üzerine Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberleri nedeniyle FOX TV Spikeri Fatih Portakal ile FOX TV Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında "devletin organlarını aşağılama", "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

    Sağlık Bakanlığı avukatları Esen Ertuğrul Kırmızıdağ ve Özge Coşkun, FOX TV'de Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yapılan haberler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Söz konusu başvuruyu değerlendiren savcılık, FOX TV Spikeri Fatih Portakal ile FOX TV Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında "devletin organlarını aşağılama", "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

    Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği de avukatların bu televizyon kanalında 5 gün süren haberlerle ilgili cevap ve düzeltme talebini değerlendirdi. Hakimlik kararında, "Genel olarak yayıncılık kurallarına, haber verme ve haber alma özgürlüğü kapsamında objektif habercilik kıstaslarına, 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluşu ve Yayın Hizmetleri Kanunu'nun 8. maddesinin 'ç' bendindeki yayın hizmetleri... 'Kişi ya da kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde aşağılayıcı, küçük düşürücü ve iftira niteliğinde olamaz' kuralı ile aynı maddenin 'ı' bendinde yer alan 'Haberin doğruluğundan emin olmaksızın ve soruşturulmaksızın yayınlanmaz' kuralına aykırı oldukları, bu bağlamda iftira ve aşağılayıcı nitelik taşıdıkları ve doğruluğu araştırılmadan yayın yapıldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.
    Hakimlik, Sağlık Bakanlığı'nın cevap ve düzeltme metninin söz konusu haber kanalında Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber programında ve programın en başında, yukarıdan aşağıya yazı kaydırma tekniği kullanılarak "Sağlık Bakanlığı'nın cevap ve düzeltme metnidir." başlığı altında anlamayı zorlaştırmayacak biçimde olağan okuma kuralları çerçevesinde geciktirmeksizin derhal yayınlanmasına hükmetti.

     

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    Etiketler: Mersin Devlet Hastanesi
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