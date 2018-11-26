Fotoğrafları 5 ülkede sergilenecek
Geçen ay hayatını kaybeden fotomuhabiri Ara Güler’in fotoğrafları dünyanın çeşitli ülkelerinde sergilenecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurmayları bir çalışma başlattı. Ara Güler’in fotoğrafları New York, Londra, Paris, Berlin, Münih ve Roma’daki en prestijli salonlarda yer alacak. Dünyada ‘İstanbul’un gözü’ lakabıyla tanınan efsane isim Ara Güler’in fotoğraflarının daha sonra diğer ülkelerde de sergilenmesi öngörülüyor. Ara Güler’in fotoğrafları Paris’teki Ulusal Kitaplık’ta, ABD’deki Rochester George Eastman Müzesi’nde ve Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu’nda da yer alıyor. Projenin hayata geçmesiyle Türkiye’de yaratıcı fotoğrafçılığın en önemli temsilcisi olan Ara Güler’in Picasso’dan Salvador Dali’ye, Sophia Loren’den Winston Churchill’e kadar birçok ünlü isimle yaptığı foto-röportajlardan deklanşörüne yansıyan unutulmaz kareler sergiler sayesinde dünyaya tanıtılacak.
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