Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı çalışma ile, öğretmen adaylarını ilgilendiren pedagojik formasyon düzenlemesi, gündemde yer almaya devam ediyor. Yapılan düzenleme ile, öğretmen ihtiyacı olarak ilan edilen kadrolara başvuruda pedagojik formasyon istenmeyecek. Peki, internette sık sık öğretmen adaylarının konu ile ilgili araştırma yaptığı pedagojik formasyon kalktı mı? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında pedagojik formasyonun kaldırılması ile ilgili çalışma başlattı. Düzenlemenin hayata geçmesi ile, öğretmen adaylarında formasyon belgesi şartı aranmayacak. Peki, pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon ne zaman kaldırılacak? İşte, detaylar.
Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen ihtiyacı olarak ilan ettiği kadrolara başvuruda pedagojik formasyon belgesi şartını kaldırmaya hazırlanıyor. Pedagojik formasyon çalışmasının bayramdan sonra tamamlanacağı açıklanmıştı. Konu ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
GEÇEN YIL GÜNDEME GELMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 2023 Vizyon Belgesinin açıklandığı toplantıda, eğitim fakültesi mezunu olmayıp öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen kişilerin almak için çaba sarf ettiği pedagojik formasyon şartını kaldıracaklarını açıklamıştı.
Erdoğan, Eğitim sisteminde uygulanacak yeniliklere ilişkin, "Önümüzdeki dönemde bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. halen 4+2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini, 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlığımız kendisi verecek. Anaokulu eğitimini de gerekli alt yapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz" demişti.
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim. Eğitim fakülteleri ‘pedagojik formasyon’ dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun açıkladığı yaklaşık 100’e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabiliyor. Bunlardan bazılarının ücretleri 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
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